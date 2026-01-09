Mijaín López e Isaac Delgado en feria de turismo de España

La Habana, 9 ene (ACN) Mijaín López Núñez pentacampeón olímpico e Isaac Delgado, consagrado músico integran la delegación de Cuba a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España, que tendrá lugar entre el 21 y el 25 de enero próximo en Madrid.

La presencia de López, quien ganó cinco medallas de oro en seis Juegos Olímpicos, y permaneció invicto desde Beijing 2008 hasta París 2024 donde el campeón se convirtió en leyenda, constituye novedad igualmente la presentación del músico autor de múltiples temas muy populares entre los amantes de la cultura cubana.

Cuba presentará en la mayor feria turística del mundo un stand de 247 metros cuadrados donde se expondrán y promoverán los valores históricos, culturales y patrimoniales de la nación, cuenta hoy una exclusiva de la revista digital Sol de Cuba, publicación del Ministerio de Turismo (Mintur).

El texto refiere declaraciones de Niurka Pérez Denis, consejera de turismo de la embajada de Cuba en la península ibérica quien explicó que el stand será inaugurado el propio día 21 a las 10.00 a.m con un amplio espacio que llevará a conocer productos cubanos del occidente, centro y oriente de la Isla, muchos desconocidos aún por el mercado, dijo.

IFEMA Madrid, como se conoce el mega evento, contará con la participación de 156 países y la mayor de las Antillas propone allí generar negocios, presentar proyectos y establecer alianzas con el principal objetivo de contribuir a dinamizar el crecimiento de la actividad turística en el destino caribeño.

Recordó la diplomática que España se mantiene como el principal socio en administración hotelera en Cuba, con más del 63% del total de inventario de habitaciones bajo la modalidad de administración y comercialización, y se mantiene el interés en diversos proyectos.