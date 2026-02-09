Mesa Redonda sobre acciones que adopta el país en situación actual (II)

La Habana, 9 feb (ACN) Los ministros de Finanzas y Precios, el Banco Central de Cuba y Comunicaciones comparecerán esta tarde en el programa televisivo Mesa Redonda para informar sobre las acciones adoptadas por el país ante el recrudecimiento de las agresiones de Estados Unidos contra la nación antillana, informó Cubadebate.

El programa se transmitirá a las 7:00 p.m. por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y los canales en redes de Cubadebate y la Mesa Redonda.

La emisión será retransmitida por el Canal Educativo al concluir su programación habitual.