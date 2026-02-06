Mesa Redonda hoy: medidas para enfrentar agresiones de EE.UU. a Cuba

La Habana, 6 feb (ACN) Esta tarde, a las 6:30 p. m., se transmitirá una Mesa Redonda dedicada a informar sobre las medidas que adopta el país para enfrentar el arreciamiento de las agresiones estadounidenses contra Cuba.

Según confirma el sitio web oficial de ese espacio radial y televisivo, comparecerán el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga, junto a los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Transporte, Educación Superior y Educación.

Los dirigentes ofrecerán detalles acerca de las acciones que se implementan en diversos sectores para garantizar la estabilidad nacional y la protección de la población en el actual contexto.

El programa será transmitido en vivo por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y por las plataformas digitales de Cubadebate y la propia Mesa Redonda.