Máxima martiana motivó tradicional marcha de las antorchas en Camagüey (+Fotos)

Camagüey, 27 ene (ACN) Convencidos de que "el mejor modo de decir es hacer", los jóvenes agramontinos protagonizaron la tradicional marcha de las antorchas, hoy en esta ciudad, en vísperas del aniversario 173 del natalicio de José Martí, como lo hiciera la generación del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Construimos el presente con la misma fibra de los héroes que forjaron la nación, afirmó Mónica Enamorado Pí, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey.

Hoy las trincheras son el aula, el taller, el campo, el barrio y el centro de trabajo y nuestro arsenal es el conocimiento, la ética, la cultura y la rebeldía patriótica que heredamos, apuntó la dirigente estudiantil.

En cada uno de esos espacios, subrayó Leinier Chávez Pérez, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) S.A., las nuevas generaciones responden con motivación y compromiso.

Nos distingue, señaló, la solidaridad, la sencillez, la humildad y la decisión de avanzar en el cumplimiento de las metas que sostienen las conquistas de la Revolución.

En ese empeño e inspirados en las enseñanzas del más universal de todos los cubanos, destacó que los jóvenes de ETECSA lideran posiciones claves en la empresa, impulsan la innovación y el desarrollo de la inteligencia artificial, con el propósito de contribuir a la digitalización de las señales y las redes para ofrecer un mejor servicio a la población.

Esta noche las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en la provincia levantaron, junto al pueblo unido, la antorcha que simboliza la continuidad, la resistencia y la vergüenza de los agramontinos.