Matanzas: línea central activada mediante combinación con ramal (+Fotos)

Matanzas, 7 ago (ACN) Con la línea central activada para el paso de los ferrocarriles nacionales desde la una de la madrugada, mediante el uso de un ramal alternativo, ahora se trabaja para recuperar los coches descarrilados este miércoles del tren 14 en ruta Guantánamo - La Habana, en la periferia de esta ciudad.

René Peña García, director adjunto de la Unión de Ferrocarriles de Cuba en la provincia de Matanzas, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que efectivamente, como se anunció antes, se hizo una combinación entre la línea central y el ramal de Sabanilla, y se logra el paso de los trenes sin dificultad.

Comentó que la otra opción era encarrilar y reparar la línea, y ese proceso demanda más tiempo; ya con el paso viable mediante la combinación con el ramal, se procede al encarrilamiento y a la recuperación de unos 300 metros de vía afectados, argumentó.

En la zona conocida como Bellamar, donde ocurrió el descarrilamiento, específicamente en el kilómetro 92950 de la línea central, confluyen las fuerzas especializadas de la Unión de Ferrocarriles de Cuba que tienen que ver con vías y coches para realizar las acciones de recuperación, y cuentan con el apoyo de la policía ferroviaria para la custodia de los equipos.

Sobre las 2:20 de la tarde del 6 de agosto se descarrilaron varios coches del tren de pasajeros con destino Guantánamo - La Habana; no se lamentaron pérdidas de vidas humanas, ni lesionados de gravedad.

Con las principales autoridades de la provincia de Matanzas y el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, al tanto de las acciones, el propio miércoles se trasladaron los pasajeros en ómnibus para la capital y se valoró con agilidad la estrategia para crear lo más pronto posible las condiciones para posibilitar el paso de los trenes nacionales.