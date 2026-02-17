Madres en Holguín agradecen estaciones de energía para sus hijos

Holguín, 17 feb (ACN) Aimé Borges Romero es hoy una madre agradecida y feliz por un programa de atención a niños postrados que benefició a su hija Gretchen Lorena Rodríguez Borjas con una estación de energía portátil en la provincia de Holguín.

Desde hace varios años, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central obliga a su pequeña a depender de un equipo de ventilación permanente, una aspiradora y un colchón antiescaras, indispensables para su calidad de vida, un verdadero reto en medio del déficit de combustible que provoca afectaciones eléctricas.

Borges Romero, residente en el Reparto Pedro Díaz Coello de la cabecera provincial, comentó a la ACN la tranquilidad que representa contar con este sistema, alimentado por un panel solar que permite el funcionamiento de los medios necesarios para el bienestar de la niña.

Antes disponía de una planta eléctrica que requería elevado consumo de gasolina, lo cual generaba zozobra constante ante los prolongados apagones, pues sin garantía de suministro Gretchen debía ser hospitalizada con urgencia.

En medio de la orden ejecutiva firmada por el gobierno de Estados Unidos que limita la entrada de combustible al país, también Arianni Barrera González agradece el sistema de energía entregada en beneficio de su hijo Richard David García Barrera, de dos años, residente en el Reparto Hilda Torres de Holguín.

Un síndrome de Costello, enfermedad rara no diagnosticada en Cuba desde 2010 y que limita funciones como la nutrición y el crecimiento, exige extremos cuidados en la alimentación de Richard, lo cual es posible gracias a este sistema que le permite usar la olla eléctrica, la batidora y el refrigerador, señaló Barrera González.

Fernando Hechavarría Pupo, director de Fuentes de Energía Renovables en la Empresa Eléctrica de Holguín, apuntó que se entregaron tres equipos de carga portátil, dos en la cabecera provincial y una en el municipio de Calixto García, como parte de los programas de atención a niños y adolescentes vulnerables.

Refirió que en localidades de Cueto, Tacajó y Velasco, donde también residen infantes con discapacidades necesitados de electricidad las 24 horas, se crearon pequeñas estaciones dirigidas a cumplir este propósito.

Aunque Estados Unidos recrudece el cerco económico, Cuba sigue apostando por la vida y la tranquilidad de madres como Aimé y Arianni, que hoy cuentan con garantías para una mejor calidad de vida de sus hijos.