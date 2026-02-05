Los juristas: pilar en defensa de la legalidad y la Revolución

La Habana, 5 feb (ACN) El papel del sector jurídico como garante de la legalidad socialista, la seguridad jurídica y el Derecho revolucionario fue resaltado hoy, en esta capital, en la clausura del V Congreso Internacional Juriscuba 2025.

Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro, saludó a los presentes por su incansable trabajo para dotar a la nación de una Ley más robusta.

El jefe de Gobierno cubano transmitió el agradecimiento eterno de la máxima dirección del país por la defensa, a través de la legalidad, de la verdad, la justicia, de la Revolución y del pueblo.

Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia, señaló que con este encuentro Juriscuba se consolida cada vez más como un espacio de excelencia científica para el intercambio profesional al más alto nivel y crecer en temas de interés ante los desafíos actuales.

Destacó de igual manera que el encuentro se prestigió con la presencia de más de 300 participantes y alrededor de medio centenar de delegados de 11 países, hecho que demuestra la solidaridad internacional con la isla y el fracaso de la política de aislamiento aplicada por el gobierno de Estados Unidos.

En momentos donde se realizaba la comparecencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Gamón Verde reafirmó la postura del ramo en apoyo a la dirección del país, al Partido y al derecho del pueblo cubano de decidir sobre su propio destino.

Compartió asimismo la confianza compartida por trabajadores y colectivos del sector de afrontar las actuales circunstancias con determinación y entereza, desde la convicción de que: "¡Unidos venceremos!".

Previo al acto de clausura el Doctor en Ciencias Jurídica Leonardo Pérez Gallardo impartió la conferencia magistral "El Código Civil cubano de 1989: La hora de su reforma", donde realizó un recorrido por el desarrollo histórico de la materia en la mayor de las Antillas y las profundas transformaciones que se le han realizado en años recientes con la aprobación de leyes de gran trascendencia como el Código de las Familias.

Se entregaron, de igual manera, reconocimientos a varias personalidades del renglón con la Orden al Mérito Notarial en Primer y Segundo Grado y el Premio Nacional de la Sociedad de Derecho Notarial a la investigadora y profesora universitaria Marta Fernández Martínez.

Distinguido con la Orden al Mérito Notarial en Primer Grado, Lázaro Juan Corzo González, notario con competencia nacional, compartió a la Agencia Cubana de Noticias el honor de recibir está condecoración fruto de una trayectoria profesional ininterrumpida desde 1992 y desempeñada en simultáneo con la docencia.

Dedicó el momento a todos los referentes que han marcado de una manera u otra su carrera, a todos los que ya no están y los que han servido de guía espiritual y profesional para llegar hasta aquí.

Expresó también la disposición de seguir contribuyendo a las nuevas generaciones de notarios y de seguir teniendo salud para desempeñar esa noble profesión pues no hay función que garantice más la seguridad jurídica que el notariado.

Asistieron también al acto de clausura José Luis Toledo Santander, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, y representantes y autoridades jurídicas nacionales e internacionales.