Llaman desde simposio sindicalista a resistir la hegemonía digital

La Habana, 2 may (ACN) El uso de las herramientas digitales para la dominación y la importancia de enfrentar esta tendencia fue hoy tema de análisis durante el cierre del simposio internacional que aglutinó a sindicalistas de todo el mundo.

En conferencia principal del evento, Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), señaló que en la actualidad, el ejercicio del poder no se limita al control de los recursos materiales, sino que se despliega en la capacidad de producir sentido, fijar agendas y moldear percepciones colectivas.

Colina Rodríguez subrayó que en ese deseo de dominación, las potencias ven en el entorno digital una herramienta importante para influenciar política y culturalmente.

Destacó que para los pueblos que defienden su soberanía, entre ellos particularmente la mayor de las Antillas, esta tendencia actual constituye un desafío para su lucha por preservar la soberanía, la igualdad y la justicia social, debido a la desinformación que se genera por parte de los círculos de poder.

Puntualizó que en el caso de Cuba esta problemática está articulada con el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que no solo perjudica el aspecto económico, si no que provoca un cerco comunicacional.

Aseguró que la soberanía informacional no puede reducirse al acceso a tecnologías, sino que implica algo más profundo y es el derecho de los pueblos a producir, interpretar y comunicar sus propias realidades.

Colina Rodríguez exhortó a los sindicalistas a reinventar la comunicación teniendo en cuenta el espectro digital para llegar a los trabajadores que son la fuerza transformadora de la sociedad.

Durante este encuentro de realizaron conferencias y paneles en lo que se profundizó el papel del proletariado dentro de un mundo marcado por políticas hegemónicas.

Los presentes hicieron de este evento un escenario para ratificar su apoyo a Cuba, en momentos donde la política hostil del gobierno de Estados Unidos se recrudece.

El simposio, al que asistieron funcionarios del Partido, la CTC, como organismo anfitrión, entre otras organizaciones referentes, reunió a activistas y líderes proletarios, con el objetivo fomentar el derecho de los pueblos a decir su futuro, siendo esta idea el punto principal del espacio.