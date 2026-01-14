Lista primera etapa del parque solar Pepe Rivas de Cienfuegos

Cienfuegos, 14 ene (ANC) La primera etapa del parque fotovoltaico de Pepe Rivas, en la provincia de Cienfuegos, ya está lista para generar a partir de hoy 15 megawatt (MW) de los 21,8 planificados para esta inversión, cuando concluya su montaje total.

Durante el acto de reconocimiento por el Día del Trabajador Eléctrico, efectuado en el propio enclave, se conoció de los avances de la obra y las perspectivas de la generación con este tipo de fuente renovable.

Lianne Horta, especialista en inversiones de la Empresa Eléctrica de Cienfuegos (EEPC), expresó que allí ya están montadas más de mil 170 mesas de un total de mil 638, con unos 30 mil 400 paneles.

En las 32 hectáreas dedicadas a la inversión, laboran varias entidades, entre estas la Empresa Constructora de Obras de Arquitectura No. 37, la de Construcción de Obras Ingenieras No.12, la de Prefabricado y Premezclado, Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos, y la de Automatización Integral.

“Pepe Rivas” se enlazará a las líneas que salen de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, según explicó a la Agencia Cubana de Noticias Attius Rodríguez Peña, director de la Unidad Empresarial de Base Fuentes Renovables de Energía, en la EEPC

Ese enclave de Pepe Rivas, a pocos kilómetros de la cabecera provincial, es el cuarto de su tipo de 21, 8 mw que se erige en el territorio cienfueguero, luego de inaugurado el de Alcalde Mayor y La Yuca, ambos en el municipio de Abreus; y Mal Tiempo, en Cruces.

Para ampliar la generación solar, en el territorio cienfueguero comenzó el desbroce del terreno para edificar otras construcciones fotovoltaicas en la zona de Juraguá, con una capacidad de 5 mw y una batería de acumulación de 2 mw.

También en el circuito Cumanayagua-Cienfuegos desarrollan un proyecto para erigir cuatro instalaciones con capacidad de 21.8 mw cada una, así como una subestación de 126 mw y un acumulador de 40 mw.

Además de estas inversiones acometidas desde 2024, Cienfuegos cuenta con seis enclaves más pequeños, situados en los municipios de Aguada de Pasajeros, Abreus, Rodas, Cruces, Palmira y en la cabecera provincial.

Desde 2014 comenzó la generación solar en este territorio, con el enclave de Cantarrana, por lo que ya muchas de estas estaciones requieren de alguna mejoría para su funcionamiento.