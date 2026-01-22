Mantua, Pinar del Río, 22 ene (ACN) La invasión a Occidente definió el carácter indoblegable de Cuba, aseguró hoy Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central del Partido (CC-PCC) y primera secretaria del PCC en Pinar del Río, durante el acto por los 130 años de la llegada de la columna invasora a Mangos de Baraguá, en el municipio de Mantua.

Con Antonio Maceo al frente arribaron las tropas insurrectas a ese punto de la geografía cubana, con escasos armamentos y hambrientos de libertad; y desafiaron no solo al enemigo sino el cansancio, la enfermedad y la escasez, apuntó en el sitio culminante de uno de los hechos más extraordinarios del arte militar cubano.

En aquel contingente mambí y en el héroe epónimo de Baraguá estaba sintetizada la vanguardia del pueblo cubano, destacó Ramos Cordero en presencia de Eduardo López Leyva, jefe de la oficina de Información y Análisis del CC-PCC; Eumelín González Sánchez, gobernador de la provincia; y lugareños.

Fue un toque a degüello que estremeció al enemigo desde Baraguá hasta Mantua, dejando una lección permanente para todas las generaciones, precisó en acto al que también asistió Jorge Luis Aneiros Alonso, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba y director de la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de la República.

Esa experiencia fue retomada en su concepción por el Comandante en Jefe Fidel Castro al frente del Ejército Rebelde durante la contraofensiva estratégica, cuando las columnas de Camilo y Che se desplazaron al centro de la Isla y contribuyeron a la victoria definitiva el primero de enero de 1959, puntualizó.

Con banderas cubanas y uniforme mambí, una representación de los habitantes de la localidad reeditó a caballo aquel 22 de enero de 1896, fecha que devino duro golpe para la metrópoli española y la obligó a ampliar su frente de combate.

Refirió Ramos Cordero que con el mismo espíritu de la invasión los cubanos enfrentamos los retos del complejo escenario que vive el mundo, agudizado por la prepotencia imperialista de Estados Unidos.

Que el valor de aquellos mambises nos fortalezca, su unidad nos guíe; y con más fuerza le decimos a nuestro enemigo histórico que aquí no se rinde nadie, acotó.

Para la joven Yanislén López Cruz, residente en Mantua, las nuevas generaciones tienen un legado mambí hecho de valor y justicia sobre el que se sustenta la defensa de la soberanía cubana.

Provenientes de la región oriental y con el apoyo del General Máximo Gómez, las huestes del Titán de Bronce arribaron a la provincia el 8 de enero y encontraron a un organizado movimiento independentista; en tanto cientos de hombres se sumaron a la causa libertadora.

Considerada la hazaña militar más sobresaliente del siglo XIX en Cuba, la invasión fue un eslabón decisivo en el debilitamiento del gobierno español, y alzó en armas a toda la nación en solo 92 días.