La capital lleva una mirada integral, pensamiento y rigor

La Habana, 12 oct (ACN) A una semana de que la dirección del país hiciera la convocatoria a todas las autoridades responsables para resolver problemas apremiantes de La Habana, queda claro que la gran meta del esfuerzo de ahora tiene un nombre: sostenibilidad.

Era lo que decía en la mañana de este sábado el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la reunión de trabajo hecha para analizar resultados de las acciones emprendidas en la ciudad: la variable decisiva para el éxito «es el trabajo de lo cotidiano, de lo diario», de todo aquello que tiene que funcionar como sistema y no como un impulso «de maratón».

Desde el capitalino Palacio de Convenciones, el Jefe de Estado compartió su razonamiento a propósito de un tema puntual como el de la atención a drenajes y desagües, en la intención de estar siempre atentos para que la urbe no se inunde cuando caen lluvias torrenciales.

Pero la idea sirve para todos los frentes en los cuales están enfrascados los organismos, instituciones y entidades que deben trabajar, sobre todo, en lo concerniente al fluido eléctrico, la distribución del agua y la recogida de desechos sólidos.

Un pase de revista a los acuerdos tomados en sesiones anteriores de trabajo dio inicio al encuentro, en el cual también se encontraban —todos miembros del Buró Político— el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz; el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda. Junto a ellos, desde la presidencia, estaba presente la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh, así como otros dirigentes del país.

En lo alusivo al servicio de abasto de agua, la gobernadora de la provincia de La Habana, Yanet Hernández Pérez, informó que en la ciudad ya hay 165 148 personas que dejaron de estar en la lista de los afectados por la carencia del preciado líquido. Y apuntó que en estos momentos Guanabacoa es el municipio que presenta la situación más compleja.

Una alerta hizo Morales Ojeda, quien, al referirse a un problema como el de los salideros de agua, habló sobre la necesidad de un enfoque integral en el trabajo. O sea, que en la medida en que se va recuperando el servicio, no se descuiden otros problemas que van aparejados a los esfuerzos y soluciones de estas horas.

Sobre los desechos sólidos

En cuanto a la recogida de desechos sólidos, la Gobernadora informó que se ha trabajado en los 15 municipios de la capital, y que, de los 106 consejos populares de la ciudad, 52 pueden catalogarse de limpios. Los municipios con mayores atrasos, según detalló la funcionaria, son: Diez de Octubre, Marianao, Habana del Este y La Lisa.

Durante la reunión se habló sobre la pertinencia de actualizar el estudio que existe sobre la generación de desechos sólidos en la capital. La vice primera ministra Inés María Chapman Waugh apuntó que hay cuatro municipios que, a partir de los equipamientos con que cuentan, pueden hacer sostenible la higiene comunal, mientras que el resto no tiene permanentemente todo lo que necesita. En su análisis de aspectos objetivos y otros que tienen que ver con la subjetividad, la dirigente hizo hincapié en que hay que seguir trabajando, con especial énfasis, en la labor informativa y en el control.

Sobre el valor de fortalecer todas las estructuras responsables para que los desechos recuperables no se pierdan, habló el ministro de Industrias, Eloy Álvarez Martínez, quien explicó que los escombros, por ejemplo, pudieran tener un destino útil. Lo mismo sucede, como él razonó, con cartones y otros materiales reciclables, para lo cual deben revisarse bien los contratos establecidos con todos los actores económicos que los generan. Y en el caso de la poda de árboles, esta actividad debe y puede hacerse más ordenadamente.

Experiencias y lecciones

¿Cuánto más haría falta para limpiar La Habana? ¿Una vez que la ciudad amanezca limpia, podríamos mantenerlo?, preguntó en la jornada de análisis el Primer Ministro, quien, además, alertó que muchas veces se mezclan los problemas objetivos con los subjetivos.

El Presidente Díaz-Canel Bermúdez resaltó la fortaleza que hay en la organización y en el control del trabajo. Hablando de las potencialidades que hay en tener claros los propósitos, reparó en que ha habido días en que, con menos equipos, se ha podido recoger más basura; e insistió en la estabilidad y en la sistematicidad de todo cuanto se haga.

El Jefe de Estado enunció que todavía siguen fallando los mecanismos de movilización popular; y que se sigue siendo permisivo con actores económicos que vierten sus desechos sólidos en la esquina más cercana, ante la vista de todos.

Cualquiera de los 15 municipios de la capital es un verdadero desafío, por la envergadura de sus problemas, porque algunos son como pequeñas provincias que exigen emplearse a fondo y sin detenimiento. Así reflexionó el primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Liván Izquierdo Alonso, quien aseguró que, con mayor disciplina, más organización, más exigencia y un poco de recursos, pueden resolverse los problemas.

«Aquí estamos discutiendo lo que podemos hacer mejor», apuntó Morales Ojeda; y dijo: «Ha existido una gran respuesta de todos los cuadros que hoy están aquí». Igualmente, declaró que en estos días se ha demostrado la fuerza que tiene la Revolución. Y es verdad, dijo, que no todos se han involucrado, y que tampoco se han resuelto todos los problemas, pero es indudable que ha habido una respuesta.

Hacia el final de la mañana de este sábado, el Primer Ministro valoró: «Hemos logrado dar una respuesta en un ambiente de unidad». Y resaltó: «Ha sido un magnífico ejercicio, digno de destacar». El Jefe de Gobierno habló sobre la importancia de perfeccionar el trabajo y de «ver cómo vamos sumando a todo el mundo».

Sobre la «anhelada sostenibilidad» del ejercicio iniciado hace una semana, Marrero Cruz alertó que si no funcionan las estructuras del municipio no se logrará el propósito esencial de este esfuerzo.

La Habana exige, como ningún otro territorio, eso que se conoce como autonomía municipal, reflexionó, y añadió que a la capital hay que ponerle pensamiento, mucha objetividad y claridad sobre lo que hace falta hacer.

«Tenemos un buen diagnóstico», valoró el dirigente, quien dijo que, de tal análisis, deben definirse cuáles son los problemas objetivos y cuáles son los de índole subjetivo. Sobre estos últimos, hizo énfasis en que no podemos acostumbrarnos a «convivir con ellos».

A veces —razonó Marrero Cruz— hablamos mucho de estructuras, pero solamente con ellas no se llegará a las soluciones deseadas: si no se organizan bien los procesos no funcionarán las cosas. Finalmente, convocó a no cometer el error de disminuir la intensidad, bajar la guardia y detenernos en el camino.

Tomado del sitio de la Presidencia