La buena fórmula de un pensamiento que se adapta y sabe encontrar respuestas

La Habana, 31 may (ACN) Muchas de las batallas cubanas contra los demonios de las dificultades se están ganando con la fórmula de adaptar el pensamiento a los tiempos que corren, de buscar nuevos caminos cuando por múltiples causas se han cerrado otros tantos conocidos.

Tal filosofía asomó en el municipio de Sagua la Grande, de la provincia de Villa clara, hasta donde llegó en la tarde de este jueves el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como parte de un recorrido iniciado en el 2024 -municipio a municipio y a lo largo del país-, el cual buscar pulsar de primera mano diversas experiencias y esfuerzos productivos -exitosos o no- que tienen como meta mover el país hacia adelante.

Uno de los lugares en la agenda de la dirección del Partido por el territorio central del archipiélago fue la Empresa Electroquímica de Sagua (ELQUIM), productora de cloro y sus derivados, cuyos destinos son los espacios nacionales y la zona del Caribe -región hacia la cual la fábrica ha acrecentado notablemente sus exportaciones.

Allí el Jefe de Estado -acompañado por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda- preguntó por el estado actual de la tecnología, renovada no hace mucho tiempo, y fue puesto al tanto de cómo la planta no sufre escapes de productos químicos, algo que los visitantes que suelen llegan al lugar han constatado con admiración porque no se percibe olor alguno de las sustancias derivadas del proceso productivo.

A propósito de ir adaptando los modos de razonar según los tiempos que corren, los anfitriones explicaron que la Empresa no ha podido repartir utilidades, porque los gastos del comedor no han sido pocos. Entonces la opción del autoconsumo se ha hecho imprescindible, y será un camino que ya comenzó, porque en su función de beneficio y de conferir autonomía esa decisión podrá aligerar cargas financieras de la Planta.

La UEB “Taller Ferroviario 9 de abril” -último punto en la agenda de la tarde- también es ilustrativa de cómo puede irse moviendo el pensamiento: allí el mandatario elogió las nuevas maneras a que acude el colectivo obrero, el cual tiene a su disposición una alta capacidad de innovación. Desde tal escenario, por ejemplo, se enfrascan hoy para obrar la reconversión de ómnibus Diana en ferrobuses.

Porque los tiempos actuales lo exigen, los directivos del taller han pensado -y así lo ejecutarán- en montar un grupo de paneles fotovoltaicos, lo cual será cardinal en el cambio de la matriz energética, y además será la posibilidad de ofertar energía eléctrica a otras zonas.

La tarde de este itinerario-taller había comenzado por el central “Héctor Rodríguez”, donde el dignatario fue informado acerca de que el coloso incumple su plan de producción; entre otras razones, por falta de combustibles y de lubricantes, y por adversidades climatológicas.

Allí, donde el mandatario preguntó por los tiempos futuros del central, los directivos y trabajadores se comprometieron a seguir moliendo mientras sea posible, y así entregar dos o tres mil toneladas más por encima de las siete mil ya entregadas.

Otra vez, en uno de los encuentros sostenidos este jueves con los hijos de Sagua la Grande, el Presidente recordó que en lo novedoso, en el ingenio de emprender caminos que abran el diapasón para las soluciones, está la posibilidad de dejar atrás, lo antes posible, las situaciones difíciles.

