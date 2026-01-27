La antorcha antimperialista iluminó a Santiago de Cuba (+Fotos)

Santiago de Cuba, 27 ene (ACN) La tradicional Marcha de las Antorchas volvió a iluminar en la noche de hoy las calles de Santiago de Cuba, protagonizada por jóvenes que rindieron homenaje al 173 aniversario del natalicio del Héroe Nacional, José Martí, y al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Desde la estatua Martí Crece, ubicada en la céntrica intersección de la Avenida de los Libertadores y el Paseo Martí, la multitudinaria peregrinación avanzó hasta el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, sitio donde descansan el Apóstol de la Independencia y el líder histórico de la Revolución, junto a otros mártires y héroes de la Patria.

Roger Leyva Poblador, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de Ciencias Médicas, refirió que los pinos nuevos honran hoy los ideales de quienes hicieron realidad el deseo de una Revolución con todos y para el bien de todos.

En la actualidad los retos son más complejos, afirmó, pues el imperialismo acecha con mayor fuerza, intenta doblegar al pueblo a través del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, del incremento de la subversión ideológica y la creciente escasez de recursos.

Aseguró que depende de nosotros salir adelante con dignidad, valentía, unidad y compromiso, desafiando a aquellos que quieren mancillar el sueño de Martí realizado por Fidel, desde los aportes a la economía, la producción, los servicios y la ciencia, además de combatir las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

Santiagueros, señaló, es momento de juntar nuestras manos por Cuba y defender las conquistas que tanta sangre costó, ese es nuestro deber: portar la antorcha antiimperialista como protagonistas de otra generación del centenario, pero que esta vez es continuidad del legado de Fidel.

La Revolución cuenta con nosotros, seguirá triunfante y desde la victoria el imperialismo entenderá lo que inmortalizo Maceo un día: "el que intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la contienda", concluyó.

Setenta y tres años después de aquella primera marcha - que, en 1953, con Fidel al frente, alumbró la noche habanera-, los santiagueros en una caminata cargada de simbolismo, memoria y reafirmación patriótica, recordaron también el 37 aniversario de la creación del Movimiento Juvenil Martiano, organización que promueve el estudio, la defensa y la divulgación del legado del Héroe Nacional.

La marcha, encabezada por Beatriz Johnson, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; y Manuel Falcón, gobernador, fue símbolo y expresión de continuidad y compromiso.