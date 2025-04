Kevin Silveira y su capacidad de soñar

Santiago de Cuba, 7 abr (ACN) Will Kevin Silveira González es un niño feliz, al llegar a sus 11 calendarios este 4 de abril, bailó y se divirtió como nadie en el cumpleaños colectivo que realizó la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí, a propósito de los aniversarios 63 y 64, respectivamente, de su fundación.

Muchos no imaginan, sin embargo, que este pequeño sanluisero es especial, ha hecho una simbiosis con sus muletas, que lo acompañan desde los 3 años, y baila, practica deportes y juega con una soltura que asombra.

Tímido, no habla mucho, pero disfruta de las danzas que le enseña, hace unos meses, el instructor de arte Misael Semanat Palomo, de la Casa de Cultura Manuel Armero Sánchez, como parte del grupo de su escuela primaria Frank País.

Una bacteria hizo que a temprana edad le amputaran la pierna derecha, decisión difícil para su madre, que nunca ha limitado las actividades de Kevin.

Resulta un niño muy activo, con energía y con una gran capacidad para soñar y superarse, ejemplo de inclusión y del respeto a los derechos de los infantes en la nación antillana, expresó orgullosa Inerkis González Turiño, su madre.

Él baila en la casa, pero nunca pensé que lo hiciera en público, y al verlo por primera vez lloré de felicidad, ahora lo acompaño en sus actuaciones y siempre estaré para que se desarrolle plenamente, esos son beneficios de vivir en Cuba, precisó.

Semanat Palomo aseguró que Kevin ya es parte de su familia, pues en más de 40 años de labor artística nunca había tenido la oportunidad de trabajar con sus cualidades humanas y su capacidad de superación y entrega.

Hemos hecho un gran trío, tanto su madre como él aportan mucho, es disciplinado, aunque muy inquieto, a veces me preocupa cuando baja del escenario, pues siempre anda corriendo, manifestó.

Su inserción en el grupo danzario me obligó a buscar alternativas, le digo que tiene tres piernas y es muy inteligente, capta rápido los movimientos y cuenta con infinitas potencialidades, refirió.

El niño comentó sentirse bien cuando baila, practica deportes o juega en el barrio, y recalcó que su limitación física no es impedimento para hacer nada, "no me siento diferente".

Al escuchar estas palabras no es difícil emocionarse y comprender por qué Cuba es un ejemplo mundial en lo referente al bienestar de la niñez, la adolescencia y la juventud.

Se trata de ver a los pequeños, sus potencialidades, no su discapacidad, Kevin es una muestra de la voluntad gubernamental de crear y aplicar políticas sociales a favor de la infancia y adolescencia, significó Wilber Rodríguez Navarro, director general de Educación en el santiaguero municipio de San Luis.

Hay preparación del personal docente y de servicios para atender las necesidades especiales de nuestros niños y niñas, la inclusión caracteriza al sistema educacional cubano y se trabaja para propiciar el desarrollo pleno de sus capacidades y su integración a la sociedad, como refrenda el Anteproyecto del Código de la Niñez, Adolescencia y Juventud que el pasado 4 de abril fue debatido por los educandos en los más de 100 centros escolares del territorio, recalcó.

Mientras el grupo del profe Misael Semanat bailaba una danza rusa, observaba la maestría de Kevin y sus movimientos atemperados a la música, fue posible entonces, por un instante, olvidar su discapacidad, porque el amor, entrega y voluntad de superación son ilimitados, sus sueños se hacen realidad con su propia persistencia y dedicación.