Jóvenes cubanos rememoran vida temprana del Héroe Nacional (+ Fotos)

La Habana, 23 ene (ACN) Con una advertencia sobre la distorsión de su pensamiento y un llamado a entenderlo desde el dolor y el amor, se desarrolló en La Fragua Martiana la segunda sesión de la "Ruta del Joven Martí".

El encuentro estuvo acompañado por Meyvis Estevez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), entre otros representantes de las organizaciones estudiantiles y juveniles.

Julio César Sánchez Guerra, museólogo de la institución, guió a los presentes por los años formativos y el sufrimiento que marcó la vida y obra posterior del Apóstol en pos de la independencia.

El espacio, las antiguas canteras de San Lázaro, sirvió de escenario para reflexionar sobre el momento en que, con apenas 16 años, Martí fue condenado a trabajos forzados, el 4 de abril de 1869.

El especialista centró su intervención en evitar lecturas superficiales y alertó sobre cómo se desvían las citas martianas de su contexto original.

Ejemplificó con la utilización de la frase “nuestro vino es agrio”, aclarando que además de ser más amplia, Martí la utilizó para enfatizar en la necesidad de reivindicar lo autóctono, aunque fuera imperfecto.

Profundizó en las crisis personales del joven, incluida la tentativa del suicidio.

Destacó luego que el “odio” es una palabra excepcional en su obra: “Martí no sabía odiar”, afirmó.

Por el contrario, identificó al amor como el motor que atraviesa toda su creación, a la vez que pidió no acercarse a su legado sin mirar el dolor que lo acompañó, como la pérdida de una hermana durante su prisión.

Subrayó la precisión absoluta de su prosa: en Martí todo está concebido, no hay nada al azar.

Recordó así que, mientras Cuba luchaba en la manigua, Martí libraba su batalla desde el exilio a través de la poesía y el pensamiento, convertidos luego en doctrina política.

Al referirse a su muerte, el museólogo no se limitó al símbolo de “caer de cara al sol” y reflexionó sobre cómo “las historias adaptan la naturaleza al mito de los hombres”.

Sánchez Guerra también analizó como Martí en sus textos auguró su propia muerte, pero para él la muerte física no sería tal si perduraban las ideas de una Cuba independiente y soberana.

El hecho de que ustedes estén aquí lo ratifica, Martí está vivo, concluyó.

El conversatorio, que contó con representantes de la FEEM, la FEU y el Movimiento Juvenil Martiano, reafirmó el compromiso de las nuevas generaciones con el estudio del legado nacional y de la figura cimera de José Martí.