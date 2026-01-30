Intelectuales cubanos denuncia orden ejecutiva de Trump

La Habana, 30 ene (ACN) Abel Santamaría, vicepresidente primero de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), denunció la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificándola de “genocida” y “alejada del derecho internacional”.

Santamaría subrayó que la medida constituye un paso más en la escalada de agresiones contra Cuba y América, al tiempo que recordó que el país enfrenta una guerra económica, cultural y simbólica.

No se puede subestimar el momento que estamos viviendo, Cuba vuelve a estar colocada en el centro del debate de la potencia estadounidense, afirmó.

Comparó la redacción de la orden con documentos emitidos anteriormente contra Venezuela, que sirvieron de antesala a acciones de agresión.

En ese sentido, responsabilizó a sectores de la extrema derecha anticubana, encabezados por figuras como Marco Rubio, de impulsar medidas dirigidas a asfixiar económicamente a la nación caribeña.

Santamaría convocó a juristas, intelectuales y artistas a sumarse a la denuncia, señalando que se trata de un atropello contra la estabilidad regional y las normas del derecho internacional.

Aquí no hay espacio para la derrota ni para la rendición, el espíritu de resistencia del pueblo cubano sigue en pie, con orgullo y sin arrodillarse, enfatizó.

El directivo destacó además que estas acciones hostiles coinciden con un año de especial significación para Cuba, marcado por celebraciones históricas y el legado de José Martí y Fidel Castro.

Somos la generación de Fidel, continuadora de un proceso revolucionario que ha visto más de un siglo y medio de lucha independentista, expresó.

La actividad, organizada por la UNEAC con el acompañamiento de otras instituciones culturales y sociales, así como personalidades del sector, incluyó manifestaciones artísticas y literarias que reflejaron el sentir del pueblo cubano frente a las agresiones externas.

El intelectual concluyó con un llamado a la comunidad internacional a solidarizarse con Cuba y a denunciar las medidas que buscan socavar su soberanía.