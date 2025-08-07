Insta Valdés Mesa a aprovechar potencialidades en la capital

La Habana, 7 ago (ACN) A continuar el trabajo en los municipios para impulsar el desarrollo territorial en beneficio de la población llamó hoy Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Vicepresidente de la República, durante el recorrido realizado por La Habana.

El vicepresidente cubano llegó hasta el municipio de La Habana Vieja e intercambió con el colectivo de la Empresa Comercializadora de Alimentos Copmar, perteneciente al Grupo Empresarial de la Industria Pesquera.

Durante la estancia en la entidad, los directivos explicaron que el pasado lunes arribó al puerto habanero un buque con pollo destinado a la canasta familiar normada de la región occidental y central.

Valdés Mesa analizó con posterioridad la labor del Proyecto de Desarrollo Local (PDL) Pan Rico, ubicado en Regla, donde conoció sobre las ofertas del establecimiento y la aceptación de los productos por parte de la población.

En dicha locación, el vicepresidente cubano exhortó a expandir este tipo de estrategia para la alimentación de las comunidades.

A su llegada a Guanabacoa chequeó el sistema productivo de los Almacenes de Tabaco Torcido de la Corporación Habanos S.A. y de la Empresa de Envases para el Tabaco Arca, sector que constituye un renglón importante para la economía nacional.

En otro momento, el miembro del Buró Político visitó el PDL 29 y F de Plaza de la Revolución, que está integrado por una panadería dulcería y otros servicios gastronómicos.

Los máximos representantes del local explicaron que buscan estrategias para no afectar la producción y garantizar la calidad de sus productos.

En La Lisa, Valdés Mesa se interesó por la gestión de otro PDL denominado Las Delicias que elabora hamburguesas, embutidos y croquetas de carne de cerdo y res.

El vicepresidente cubano destacó las acciones de esta entidad que ha permitido el desarrollo del Guatao, localidad donde se encuentra establecida.

Como último punto del trayecto, en Marianao evaluó el quehacer de la Unidad Básica de Producción Cooperativa "La Victoria", que cuenta con un criadero porcino y cultivo de hortalizas.

Valdés Mesa intercambió con los cooperativistas sobre la importancia de levantar el sector agropecuario, en favor de los cubanos.

Acompañaron al Vicepresidente, Liván Izquierdo Alonso, miembro del Comite Central del PCC y primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, y Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la capital, entre otros funcionarios.