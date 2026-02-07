Informa Cimex medidas ante baja disponibilidad de combustibles

La Habana, 7 feb (ACN) La Corporación Cimex S.A. anunció desde su perfil en Facebook la adopción de medidas para enfrentar la baja disponibilidad de combustibles en el país, en correspondencia con lo informado por las autoridades gubernamentales este viernes en el programa televisivo Mesa Redonda.

La entidad comunicó que se pospuso la venta de combustibles en cup y la comercialización de diésel en usd a la población, hasta que las condiciones lo permitan.

A partir del 7 de febrero se implementará la plataforma Ticket en los servicentros destinados al expendio de gasolina B90 y B94 en usd, con el propósito de organizar el proceso y atender a la mayor cantidad de clientes.

El límite de adquisición será de hasta 20 litros por inscripción en la plataforma, y cada cliente dispondrá de 24 horas para consumir su turno una vez notificado.

Cimex precisó que, en la medida que las condiciones de disponibilidad lo permitan, se restablecerá paulatinamente la comercialización liberada de combustibles.

La corporación exhorta a la población a mantenerse informada mediante los siguientes canales oficiales de comunicación, donde continuará actualizando sobre la implementación de estas medidas.

Número Único: 80000724

Correo: atencionalcliente@cimex.com.cu

Y en nuestros perfiles en redes sociales:

- Facebook: Corporación Cimex Oficial.

- X: @cimex_cuba.

- Instagram: @cimex_cuba.