 Indica Primer Ministro atención integral en La Habana

La Habana, 15 may (ACN) Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro, encabezó este jueves una sesión de trabajo en la capital para atender de manera integral las complejidades derivadas de la tensa situación electroenergética y sus efectos en la población, precisó el portal del Gobierno de Cuba, Soberanía.

Marrero Cruz subrayó que “no son tiempos de oficina, sino de estar en la calle junto al pueblo, allí donde están los problemas, para encontrar entre todos soluciones”, y llamó a fortalecer la integración de organismos y comunidades para mantener la vitalidad de los servicios básicos y priorizar la atención a las familias vulnerables.

El Jefe de Gobierno insistió en la necesidad de “escuchar con mucha sensibilidad” y de informar con realismo sobre las alternativas aplicadas frente al bloqueo económico, comercial y financiero, agravado por el cerco energético, y por la Orden Ejecutiva del primero de mayo.

“Necesitamos análisis ágiles, desterrar la burocracia e implementar todas las medidas aprobadas para acceder a los combustibles”, declaró.

Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, explicó que el deterioro del servicio eléctrico responde a la falta de combustible y a la salida inesperada de varias unidades de generación.

Precisó que en La Habana se revisa con mayor profundidad la rotación de los bloques y circuitos más afectados, y se incrementan brigadas de respuesta rápida para atender averías en transformadores.

Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana, destacó la importancia de actualizar la información sobre roturas, reevaluar la rotación de circuitos, incluidos los DAF, y abrir más frentes de trabajo para agilizar las reparaciones.

La gobernadora Yanet Hernández Pérez reiteró la prioridad concedida a las comunidades en situación de vulnerabilidad y recomendó evaluar cada problemática ajustada a las características de cada territorio.

Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, informó que 376 mil 055 personas estaban afectadas por el abasto de agua, 66 mil 961 debido a roturas y el resto por falta de electricidad.

Señaló que las acciones se concentran en reparar equipos de bombeo, eliminar salideros en la conductora Cuenca Sur y distribuir agua en pipa a las zonas más afectadas.

🇨🇺 Manuel Marrero Cruz encabezó sesión en La Habana ante la crisis electroenergética.



⚡️ Se prioriza rotación de bloques y reparación de transformadores.



💧 Más de 376 mil afectados en el abasto de agua.



🗣️ “Vamos a echar la pelea y vamos a ganarla”.#LaPatriaSeDefiende pic.twitter.com/u0s4vUa0Rl — Gobierno La Habana (@gobhabana) May 15, 2026

En cuanto a los hospitales, se garantizó la vitalidad de los servicios en los 30 de subordinación provincial y los 12 nacionales ubicados en la capital.

También se evaluó la venta de alimentos elaborados, el sostenimiento de ferias agropecuarias y la recogida de desechos sólidos, priorizando vías principales y microvertederos.

La ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, explicó la estrategia para reponer radiobases y avanzar en la transición energética, con énfasis en instituciones que aseguran la continuidad de los servicios.

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, reconoció que aún existen reservas en el orden organizativo y subjetivo en temas como electricidad, agua, alimentos e información al pueblo. “El bloqueo es un castigo colectivo para intentar rendirnos”, precisó.

Marrero Cruz concluyó con un mensaje de confianza: “Podemos hacer muchas cosas si trabajamos juntos, vamos a echar la pelea y vamos a ganarla”, afirmó, al tiempo que llamó a sumar al pueblo en la búsqueda de soluciones.