Incendio afecta viviendas en municipio holguinero de Urbano Noris

Holguín, 17 feb (ACN) Un incendio ocurrido en horas de la noche de ayer en los alrededores del parque Las Américas afectó tres viviendas en el municipio Urbano Noris de la provincia de Holguín.

Walter Marrero Ballester, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, declaró a la emisora local Radio SG La Voz del Azúcar que tras el siniestro no se reportan pérdidas de vidas humanas y se recuperó gran parte de los bienes materiales de los damnificados.

Enfatizó que el incendio ya está sofocado y se continúa prestando asistencia médica a las víctimas en instituciones de salud del municipio.

Hasta el cierre de esta información se investigan las causas del lamentable suceso y están identificados los locales donde residirán las cuatro familias afectadas.

Al lugar acudieron de inmediato autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y la localidad, así como vecinos que ofrecieron su ayuda.