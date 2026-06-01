Inaugurarán primera solinera en Holguín

Holguín, 1 jun (ACN) La primera estación de carga fotovoltaica de la provincia de Holguín será inaugurada por la nueva forma de gestión no estatal Frenas Conmigo, con el fin de contribuir al cambio de la matriz energética y fomentar el uso de fuentes renovables en medio de un complejo contexto para el país.

Álvaro Grass González, socio único y fundador de la pequeña empresa, informó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que la solinera, ubicada en el reparto Alcides Pino de la capital provincial, se encuentra en fase de construcción civil y contará inicialmente con una capacidad de 32 kilovatios (kW) en inversores y 60 kW en baterías.

Esta infraestructura prestará servicios de carga a triciclos, bicitaxis, motos y motorinas eléctricas, lo cual representará una alternativa viable y asequible dirigida a las comunidades aledañas, explicó.

La energía limpia generada también se aprovechará con el propósito de brindar prestaciones gratuitas a la población, tales como la carga de teléfonos celulares y lámparas recargables, y contempla facilidades para la cocción de alimentos, lo cual contribuirá a atenuar la compleja situación energética actual.

El centro funcionará las 24 horas del día y dispondrá de una tienda especializada en la venta de insumos eléctricos de alta demanda, como breakers, cables, cintas aislantes, tomacorrientes e interruptores, señaló.

Grass González puntualizó que el propósito es comercializar estos artículos, que hoy presentan un gran déficit, a precios accesibles en comparación con el mercado informal supliendo una necesidad a los hogares holguineros.

Además, agregó que en una segunda etapa del proyecto prevén duplicar la capacidad de la planta hasta alcanzar los 60 kW en inversores y 150 kW en baterías, lo que permitirá prestar servicio a automóviles eléctricos, en sintonía con las políticas de transporte sostenible del país.

Fundada en 2022 en la provincia nororiental, la sociedad mercantil Frenas Conmigo se dedica principalmente a la reparación y venta de partes, piezas y agregados empleados por medios de transporte, con especialización en sistemas de frenos y de embrague.