Guantánamo cerrará hoy el verano desde barrios y comunidades

Guantánamo, 30 ago (ACN) Una gran fiesta popular hoy en la comunidad de Costa Rica, municipio de El Salvador, será el colofón del verano Siempre Joven en la provincia de Guantánamo, que durante los meses de julio y agosto promovió espacios para la recreación y el disfrute de toda la población.

Los habitantes del poblado donde ocurrió el alzamiento del central Ermita el 30 de noviembre de 1956, en apoyo al desembarco de los expedicionarios del yate Granma, cerrarán la etapa estival con propuestas recreativas que garantizarán los sectores de Gastronomía, Cultura y Deportes, entre otros.

Venta de libros, de alimentos ligeros, presentaciones artísticas, juegos y competencias, amenizarán la jornada, que en cada uno de los 10 municipios guantanameros también contará con opciones en las áreas veraniegas de los consejos populares (CP) y comunidades.

En los barrios de la ciudad de Guantánamo, de conjunto con los representantes de los organismos y organizaciones en la comunidad, el cierre del verano tendrá como motivación especial la presentación de los resultados de los talleres de verano.

También se presentarán proyectos deportivos en los predios del parque José Martí para ofrecer actividades recreativas y a las 10 de la mañana, en ese mismo lugar, se ofrecerá una matiné especial con la Orquesta Mi Tumbao.

Para los niños el cierre del verano invita a los pequeños al parque de diversiones Elpidio Valdés y La Edad de Oro, con ofertas que inserta a promotores culturales, instructores de arte y proyectos artísticos comunitarios.

Además, se activará la Villa Santamaría, en la comunidad del CP Reparto Obrero, con un espectáculo que tendrá como protagonista a la Compañía de Arte Circense Carpandilla, muy aclamada por el público infantil.

En la noche, la calle Calixto García, de la Villa del Guaso, invita a La Noche Guantanamera desde las cinco de la tarde y contará con dos áreas especiales: la de Calixto García y Carretera, donde se presentará el grupo Obba Ilú Ará, y en Calixto García y Aguilera actuará el Septeto Ayer y Hoy, todo amenizado con ofertas gastronómicas de distintos actores económicos y unidades de comercio.

A pesar de las difíciles condiciones en las cuales transcurrió la etapa veraniega en el país, marcada por una difícil situación energética, el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, entre otras adversidades, en Guantánamo se desarrollaron variadas propuestas recreativas deportivas y culturales en los barrios.

La provincia más oriental acogió, como es habitual, la Jornada de la Canción Política en su 49 edición, La fiesta de las aguas, por los 514 años de fundada la villa de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, el carnaval guantanamero, la copa de paracaidismo 13 de Agosto y el boxeo de los Juegos Escolares Nacionales.

También se disfrutó de la presentación de la compañía de teatro infantil La Colmenita, en su recorrido por el oriente del país, en los municipios se activaron los sitios de baño en ríos y playas, y la juventud disfrutó de la presentación de populares artistas de la llamada música urbana, en la plaza polifuncional Pedro Agustín Pérez.

