Grupo solidario realiza en Chile encuentro por centenario de Fidel

La Habana, 19 oct (ACN) A la vigencia hoy del pensamiento de Fidel Castro estuvo dedicado un encuentro en Chile del Colectivo 2 de diciembre, con motivo del centenario del natalicio del líder de la Revolución Cubana.

El evento, efectuado en la comuna de Puente Alto, contó con la participación de la periodista y magíster en Relaciones Internacionales Florencia Lagos, informó desde Santiago de Chile la agencia de noticias Prensa Latina..

Fidel era un hombre con una gran sensibilidad, un humanista, que fue capaz de transformar la vida de su país, recordó Lagos.

La analista destacó entre sus grandes legados el internacionalismo, materializado en la lucha por el fin del régimen del apartheid en Sudáfrica y su apoyo a la causa de la liberación de Vietnam, entre otros pueblos.

Se refirió también a su pensamiento antiimperialista, lo cual está muy vigente hoy tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, la intención de utilizar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio venezolano y sus ataques a embarcaciones.

Fidel Castro fue uno de los primeros en denunciar en el Movimiento de Países No Alineados el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, recordó Lagos.

En el encuentro Martina Olivares se refirió a la historia del Colectivo 2 de diciembre, creado hace nueve años, primero en solidaridad con Cuba y luego para apoyar también al pueblo chileno.

Empezamos a hacer actividades en las poblaciones, trabajando con las juntas de vecinos, realizando operativos médicos con los egresados en Cuba, recordó.

Mientras, Pedro Pinto, miembro de esa organización, señaló las numerosas campañas en apoyo a la Isla donde han participado, entre ellas en el envío de jeringas para la vacunación contra la Covid-19 y en Un granito de Amor por Cuba.

En fecha más reciente estuvieron en el encuentro Un abrazo por Cuba, efectuado en el estadio Pedro Aguirre Cerda, con el fin de recaudar fondos para enviar un equipo médico e insumos al hospital Miguel Enríquez de La Habana.