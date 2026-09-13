Grupo de los BRICS expresa solidaridad con Cuba y condena el bloqueo

La Habana, 12 sep(ACN) Los países del Grupo de los BRICS, reunidos en Nueva Delhi, India, expresaron hoy su su solidaridad con Cuba frente a las acciones agresivas de la administración Trump, y reiteraron la necesidad de poner fin a las medidas económicas, comerciales y financieras contra la nación antillana, en correspondencia con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Al cierre de la cumbre de alto nivel realizada en ese país asiático se dió a conocer una declaración bajo el título Construyendo resiliencia, innovación, cooperación y sostenibilidad, con 140 puntos, en la que expresan la visión de un mundo multipolar, basado en la paz, un orden internacional democrático, en el derecho de los pueblos a su soberanía y formas y reglas de comercio mundial más equitativas.

En el punto 27 el documento precisa: "Subrayando el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, basada en el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la no intervención, expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de Cuba debido al endurecimiento de las medidas de bloqueo unilateral contra el país, sus efectos adversos sobre la economía cubana, el suministro de energía y el preocupante impacto humanitario sobre el pueblo cubano. En este sentido, reiteramos la necesidad de poner fin a las medidas económicas, comerciales y financieras contra Cuba, de conformidad con la Resolución A/RES/80/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas."

Otro de los apartados ratificó la condena a la imposición de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, entre otras, las sanciones económicas unilaterales y las sanciones secundarias, "que tienen consecuencias negativas de gran alcance para los derechos humanos, incluidos los derechos al desarrollo, la salud y la seguridad alimentaria, de la población general de los Estados afectados, afectando de manera desproporcionada a los pobres y a las personas en situación de vulnerabilidad, profundizando la brecha digital y exacerbando los problemas ambientales".

La declaración contiene el llamamiento para que se eliminen dichas medidas ilícitas, que socavan el derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. "Reafirmamos nuestra oposición a las medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, incluidas las sanciones no autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas."

Cuba participa en esta cumbre en calidad de país asociado del bloque, representada por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien este domingo estará en la sesión abierta de la cita,

El grupo BRICS estuvo compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y se extendió en 2024 con la entrada de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, y en 2025 con la incorporación de Indonesia.

Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios.

Este llamado bloque BRICS+ representa el 46 por ciento de la población mundial y el 25 por ciento de la superficie del planeta. El presidente ruso Vladimir Putin dijo en un foro empresarial previo a la Cumbre que la agrupación ya genera más del 40 % del PIB mundial, impulsado por mercados internos dinámicos y un modelo de cooperación soberano que rechaza las reglas impuestas desde el exterior.