Granma-Rebelde exalta legado de Fidel en el periodismo cubano

La Habana, 18 (ACN) El I Festival Internacional Granma-Rebelde, que sesiona en la Estación Cultural de Línea y 18, se erige como un espacio de celebración y reflexión en homenaje a los 60 años de ambos medios de comunicación y en el contexto de las actividades por el centenario del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.

El periodista Juvenal Balán Neyra, fotorreportero del periódico Granma, destacó en exclusiva para la Agencia Cubana de Noticias la magnitud y el carácter representativo de la cita, subrayando la participación de múltiples medios y de varias generaciones de profesionales de la comunicación.

Enfatizó en que el espacio recoge la historia viva de la Revolución, tejida por héroes anónimos y reflejada en las páginas de la prensa cubana, un legado que continúa vigente con la presencia de medios de izquierda de todo el mundo.

Durante su participación en el panel "Fidel en la Prensa: el líder que escribió su historia", Balán Neyra destacó el invaluable legado del Comandante en Jefe, sobre todo su visión estratégica de incluir a la prensa en la forja del proceso cubano.

Para él, los medios no eran un espectador pasivo, sino una herramienta estratégica y un aliado activo, al dar, a quienes ejercen esta profesión, un papel de alta responsabilidad política, señaló.

Más allá de sus escritos, destacó al Comandante como un hombre de prensa en el terreno, que siempre estuvo en la avanzada de la noticia, al compartir y protagonizar varios momentos cruciales para el desarrollo comunicativo del país.

Como anécdota que honra a su periódico, Balán Neyra reveló que Fidel convirtió a la redacción de Granma en su puesto de mando, que visitaba todas las noches para tomar decisiones cruciales para la comunicación en la isla.

Reafirmó la absoluta vigencia del legado de Fidel, con enseñanzas que todavía guían el quehacer de la prensa cubana, y lo calificó como una necesidad del presente, no un ejercicio de nostalgia pues su legado constituye una brújula práctica y permanente para el periodismo revolucionario actual.