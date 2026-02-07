Garantiza la Universidad de Oriente continuidad de procesos formativos 

Santiago de Cuba, 7 feb (ACN) La Universidad de Oriente (UO) puso en vigor un grupo de medidas concretas para garantizar la continuidad de los procesos formativos de la Educación Superior en Santiago de Cuba, en medio de la contingencia energética derivada del recrudecimiento del bloqueo estadounidense y de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que impone aranceles a países que suministran petróleo a Cuba.

La Dra. C. Diana Sedal Yanes, rectora de la institución, informó hoy, en esta ciudad, que la primera decisión está dirigida a reforzar el ahorro energético, con el objetivo de preservar la vitalidad de la casa de altos estudios y asegurar el proceso fundamental de formación profesional.

Precisó que la próxima semana inician los exámenes de culminación de estudios del primer período, por lo cual los estudiantes deben concentrarse en la preparación de las asignaturas con pruebas finales, mientras que aquellas sin examen deberán quedar cerradas durante la semana en curso.

Sedal Yanes explicó que la UO no suspenderá los procesos académicos inmediatos, debido a las afectaciones ya sufridas en el primer período lectivo; en ese sentido, se garantizará la realización de los exámenes ordinarios hasta el 14 de febrero.

De existir condiciones que obliguen al desplazamiento de los estudiantes, las actividades académicas se reprogramarían durante un plazo de 12 días, con la retomada del calendario a inicios del mes de marzo, precisó.

Entre las acciones adoptadas figura también el fortalecimiento de los sistemas de custodia y protección de los medios de la Universidad, mediante los esquemas de guardia establecidos, así como el aseguramiento de una comunicación permanente con estudiantes, profesores, trabajadores y cuadros.

Para ello, se mantendrán activos todos los canales institucionales, incluidas las redes sociales, con el fin de informar oportunamente cualquier ajuste o medida ante posibles emergencias.

La rectora aclaró que los estudiantes de cursos de cinco años y medio no realizarán en este momento la culminación de estudios, la cual se trasladará para marzo, y adelantó que algunos procesos de acreditación de carreras previstos para este mes deberán posponerse, situación que será informada oportunamente a los colectivos implicados.

Durante los últimos dos años se han ha enfrentado escenarios similares, y la institución ha sabido acondicionar y acoplar sus procesos de manera sistemática, afirmó Sedal Yanes, quien subrayó que, aunque la contingencia es compleja, la comunidad universitaria permanecerá activa y organizada para garantizar la continuidad del curso y la calidad del proceso docente educativo.