Fuerte sismo pone en alerta a guantanameros

Guantánamo, 8 feb (ACN) Un sismo perceptible en esta ciudad y en varios municipios de la provincia, agitó hoy la que parecía una tranquila mañana en Guantánamo.

Primero se sintió un ruido extraño, que fue creciendo y presentí que era un temblor, cuando de repente ya me estaba moviendo de un lado a otro, al igual que los vasos y sentí cómo caían cosas dentro de la nevera, narró sobresaltada una vecina del reparto Caribe, de la ciudad de Guantánamo.

Estaba colando café y el niño se tiró de la cama asustado, se despertó con el movimiento, añadió sobre el sismo ocurrido aproximadamente sobre las 7 de la mañana y que preliminarmente se registra entre 5,7 en la escala de Ritcher, a 39 kilómetros al sureste, en Imías.

En los edificios se escucharon las voces de "bajen rápido", medida que algunos cumplieron, mientras otros salieron a los balcones y esperaron.

Siento ese mareo en la cabeza que queda cuando el sismo es fuerte y que es bien molesto, refirió Laura Nuñez, quien expresó que estaba sentada cuando tembló y se tambaleó.

Desde las redes sociales usuarios de Guantánamo reportaron percepción del sismo en la ciudad capital, Baracoa Niceto Pérez e Imías, epicentro del sismo.

"Qué susto", "muy fuerte", fueron algunas expresiones de las personas ante los que algunos califican como el más intenso temblor de los últimos tiempos.

Si bien no se registran réplicas perceptibles, ni se conocen de daños humanos y materiales, las personas están alertas.