Firman Cuba y Mozambique acuerdo para cooperación interpartidista

La Habana, 17 oct (ACN) El Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo) firmaron hoy un acuerdo de cooperación interpartidista, durante un encuentro sostenido en esta capital entre representantes de ambas organizaciones políticas.

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC, señaló que el documento ratifica la voluntad de profundizar el diálogo entre las diferentes organizaciones de masas, y fomentará los nexos comerciales entre las dos naciones.

Destacó que la visita de una delegación de ese partido político mozambiqueño para participar en el I Festival Internacional Granma Rebelde es una oportunidad para evaluar los acuerdos adoptados durante la estancia en el país de Chakil Aboobacar, secretario general del Frelimo, en julio pasado.

Morales Ojeda resaltó los lazos de amistad que unen a los dos pueblos, fomentados por el líder mozambiqueño Samora Machel y por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Liudmila Mwaa Maguni, secretaria del Comité Central del Frelimo para las Relaciones Exteriores, expresó que la presencia en la isla marca una nueva etapa en la agenda de trabajo político y bilateral de los dos países y reafirma que Cuba y Mozambique siempre estarán juntos en los diferentes frentes.

Añadió que el evento Granma Rebelde, que se celebrará desde hoy y hasta el domingo 19 de octubre en la habanera Estación Cultural de Línea y 18, es una cita simbólica para intercambiar con la juventud, como fuerza fundamental en el desarrollo del mundo.

Participaron en el encuentro otros funcionarios del Comité Central del PCC, encabezados por Emilio Lozada García, miembro del Secretariado y jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, y parte de la comitiva de la nación africana.