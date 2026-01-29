Ferroviarios de Holguín mantienen la operatividad durante 2025

Holguín, 29 ene (ACN) Los trabajadores ferroviarios de Holguín garantizaron en 2025 la continuidad de los servicios de transporte de pasajeros y carga mediante la operación de itinerarios nacionales, provinciales y locales, así como el empleo de la innovación para mejorar la capacidad técnica.

En medio de un complejo escenario, marcado por el impacto del huracán Melissa y las limitaciones económicas agravadas por las medidas coercitivas de Estados Unidos, lograron sostener los principales servicios, entre ellos el tren Holguín-La Habana y el coche motor Holguín-Las Tunas, informó a la ACN Lázaro Llanes Lemes, director adjunto de la Unión de Ferrocarriles de Cuba.

Durante el período también se activaron itinerarios como el Guantánamo-Holguín, con tres frecuencias semanales según la disponibilidad de combustible; el Holguín-Antilla, interrumpido temporalmente por afectaciones en el ramal; y el coche 4146 hacia Marcané, en Cueto, correspondiente al programa de restauraciones que avanza con la incorporación de nuevo equipamiento.

El evento meteorológico, que penetró en territorio nacional la madrugada del 29 de octubre con categoría tres en la escala Saffir-Simpson, provocó importantes daños en las vías férreas por deslaves y socavaciones, lo que ocasionó la interrupción de la conexión interna y externa de la provincia, donde resulta esencial la labor de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Vías y Puentes.

Solo el restablecimiento de la vía principal, vital para la operatividad de la ruta que conecta con la capital cubana, requirió decenas de vagones de ferrocarril cargados de piedra, siendo este servicio el primero en recuperarse, seguido de las rutas hacia el oriente.

En el transporte de cargas se incorporaron nuevas operaciones, entre ellas el traslado de combustible al territorio desde Camagüey y Matanzas, la gestión de donativos destinado a los damnificados por el huracán y la continuidad del servicio de distribución de la canasta familiar normada.

Ante la escasez de lubricantes, partes y piezas de repuesto, se impulsó el uso de la innovación dirigido a rescatar casillas ferroviarias, que aumentaron la capacidad de movilidad de mercancías y reducen el consumo de combustible, y la construcción de viraderos que facilitan la labor de los ferrobuses encargados del traslado a zonas de difícil acceso.

Como parte de las actividades por el Día del Trabajador Ferroviario, celebrado el 29 de enero, son reconocidas unidades con resultados sobresalientes en ese período, entre ellas la UEB de Rafael Freyre, conocida como Transferraz, la de Vías y Puentes y la Agencia de Trenes Nacionales.

Llanes Lemes destacó que estos logros fueron resultado del esfuerzo conjunto de todos los obreros del sector, desde operadores y revisadores hasta estibadores y mecánicos, quienes han mantenido la vitalidad del transporte ferroviario holguinero.

Desde el 29 de enero de 1975, fecha en que se concluyó el primer tramo de la línea central, se celebra el día del obrero del sector, que en Holguín mantiene cuatro itinerarios fijos para mejorar la conexión en la región oriental del país y hacia el interior de la provincia.