Feria en Camagüey en pro de garantizar ofertas a la población

Camagüey, 14 ago (ACN) En homenaje al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, bases productivas, el sector empresarial y actores económicos no estatales realizaron una Feria Comercial, Agropecuaria y Gastronómica que reafirmó la voluntad de garantizar un nivel de ofertas a la población en medio de la compleja situación que enfrenta el país.

Con el propósito de chequear los aseguramientos, Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba , y Jorge Enrique Sutil Sarabia, gobernador en la provincia, recorrieron las áreas habilitadas para la comercialización de los productos e intercambiaron con el pueblo sobre la variedad, calidad, precios y facilidades de pago.

En esta ocasión, explicó Reinaldo Aguilar Cruz, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular, se aseguró la venta de embutidos y carne troceada, a partir de las cifras de entrega a la industria cárnica, así como pescado de mar, arroz, carbón, viandas, ganado vacuno, menor y porcino, entre otros surtidos.

Añadió que, en correspondencia con las 176 transformaciones económicas y sociales, la Feria reforzó los encadenamientos entre las distintas formas de gestión y la necesidad de lograr precios inferiores a los de referencia en el mercado.

En Camagüey la jornada conmemorativa por los 100 años del líder histórico de la Revolución cubana, incluyó, además, una cicloruta protagonizada por la Unión de Jóvenes Comunistas, la presentación del libro "Sobre sus hombros la alborada", una exposición en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, una gala en el Teatro Avellaneda y un concierto en la Plaza San Juan de Dios, sitio donde Fidel habló a los camagüeyanos al cumplirse el centenario de la caída en combate del Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz.