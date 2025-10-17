Felicitó Díaz-Canel a RT por su aniversario 20

La Habana, 17 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó hoy desde la red social X a la cadena internacional RT por el aniversario 20 de su fundación y agradeció la presencia de su señal en la Isla.

En un mensaje de video, el presidente Díaz-Canel destacó que la televisora "dice verdades que otros esconden" y valoró como significativo que respete a Cuba y permita mostrar la realidad nacional al mundo.

El Jefe de Estado subrayó que RT ha ampliado su perfil hacia el Sur Global y se consolidó como un medio que ofrece espacio a voces diversas frente a los grandes poderes mediáticos.

También otros presidentes del mundo felicitaron al medio de comunicación por su aniversario 20, incluido el propio presidente ruso Vladimir Putin.

La cadena RT inició transmisiones en 2005 y en dos décadas se convirtió en uno de los canales internacionales de noticias con mayor alcance, con una audiencia semanal de millones de personas, según datos de la propia televisora.

Entre sus colaboradores han figurado personalidades como el presentador estadounidense Larry King y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, mientras que desde 2018 el expresidente ecuatoriano Rafael Correa conduce un programa en su señal.

En 2024 se incorporó el académico keniano Patrick Loch Otieno Lumumba, reconocido por sus análisis sobre África y el neocolonialismo, quien conduce espacios de debate en la cadena.