Felicitó Díaz-Canel a general Ramón Pardo Guerra en su cumpleaños 87

La Habana, 1 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó este lunes al general de división Ramón Pardo Guerra en ocasión de su cumpleaños 87, mediante un mensaje publicado en la red social X.

"Felicidades en sus vitales 87 al legendario general de división Ramón Pardo Guerra, miembro de una familia de bravos combatientes del Ejército Rebelde", escribió el mandatario en su perfil digital.

El Presidente cubano agregó, "El entrañable Guile, quien peleó bajo las órdenes del Che, también escribió páginas heroicas en Girón, Angola y hoy dirige la Defensa Civil, una de las instituciones más prestigiosas del país", expresó.

Ramón Pardo Guerra nació en El Cobre, Santiago de Cuba, el 31 de agosto de 1936, y se incorporó al Ejército Rebelde en 1957 bajo las órdenes del Comandante Ernesto Guevara. Participó en la invasión a Las Villas, en la Batalla de Santa Clara y en la toma del Tren Blindado, además de la ocupación de La Cabaña.

Tras el triunfo revolucionario combatió contra bandas contrarrevolucionarias en la Sierra Maestra y se especializó en blindados en Checoslovaquia, llegando a ser jefe de la primera unidad de tanques y posteriormente de una división blindada.

Su carrera en las Fuerzas Armadas Revolucionarias incluyó responsabilidades como jefe de división de infantería motorizada del Ejército Occidental, jefe del propio Ejército Occidental, sustituto del Ministro de las FAR para Armamento y Técnica, e Inspector Principal de las FAR.

Cumplió dos misiones internacionalistas en Angola, una de ellas como segundo jefe de la misión militar, y recibió condecoraciones como la Orden Camilo Cienfuegos, la Orden Por el Servicio a la Patria en las FAR y la Medalla Internacionalista de Primera Clase.

Actualmente ostenta el grado de general de división y se desempeña como jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, desde donde ha dirigido la respuesta del país ante huracanes, epidemias y otras contingencias.

Es fundador del Partido Comunista de Cuba en las FAR y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.