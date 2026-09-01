Explicó MES detalles del curso 2026-2027 en Mesa Redonda

La Habana, 1 sep (ACN) Walter Baluja García, Ministro de Educación Superior de Cuba (MES), explicó este lunes en el programa televisivo Mesa Redonda las características del curso académico 2026‑2027, que comenzará este primero de septiembre en todas las universidades e instituciones formadoras del país, con una matrícula estimada de más de 165 mil estudiantes.

Baluja García precisó que alrededor de 45 mil jóvenes ingresarán por primera vez a la Educación Superior, de ellos unos 25 mil en el curso diurno y cerca de 20 mil en modalidades por encuentros y a distancia.

En el espacio participaron también Deysi Fraga Cedré, directora general de Pregrado del MES, y Fidela Reyes Obediente, directora nacional de Docencia del Ministerio de Salud Pública.

Los directivos informaron que continuarán los programas de técnico superior y las carreras universitarias, con un total de 163 ofertas, de ellas 16 nacionales y 35 regionales.

Ante la persistencia del desabastecimiento de combustible, originado por la política del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, el sistema de Educación Superior mantendrá la organización académica descentralizada y territorial, con predominio de modalidades semipresenciales y a distancia.

Las orientaciones generales incluyen la planificación del curso según el calendario aprobado, la ubicación de los estudiantes en entidades productivas y de servicios de sus territorios, y la realización de actos de inicio en cada sede para recibir a los nuevos ingresos y celebrar el centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Se prevé además fortalecer el trabajo educativo, patriótico y político‑ideológico, organizar diagnósticos psicopedagógicos y de idioma para los estudiantes de primer año, y garantizar la culminación de estudios con diversas modalidades.

El Ministerio ratificó la confianza en que las medidas adoptadas permitirán la formación integral de los profesionales que demanda el país.

Otro aspecto relevante es la preparación del claustro, con cinco prioridades: el fortalecimiento del trabajo ideológico, el desarrollo del proceso en nuevos escenarios docentes, el seguimiento al avance de cada estudiante, la capacitación en el uso de tecnologías con énfasis en la Inteligencia Artificial, y el perfeccionamiento de los planes de estudio “E”.

El MES exhortó a las familias y a la comunidad universitaria a mantenerse informadas a través de los canales oficiales de cada institución, donde se publicarán los detalles organizativos del curso académico 2026‑2027.