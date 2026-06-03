Felicitan Minint y Minfar a Raúl en su 95 cumpleaños

La Habana, 3 jun (ACN) Los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y del Interior (Minint) felicitaron hoy al General de Ejército Raúl Castro Ruz en ocasión de su cumpleaños 95, mediante mensajes difundidos en sus perfiles oficiales en la red social Facebook.

El Minint expresó: “¡95 AÑOS DE FIRMEZA, LEALTAD Y REVOLUCIÓN! Este 3 de junio, nuestro pueblo celebra con orgullo el 95 cumpleaños del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana”.

Añadió que “Raúl es el ejemplo vivo de la lealtad a Fidel, de la disciplina inquebrantable y de la confianza absoluta en la victoria, incluso en los momentos más difíciles. Como bien nos enseñó: ¡Sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá!”.

En el mismo mensaje, el ministerio rechazó las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el dirigente cubano, calificándolas de intento por empañar su trayectoria.

“Respondemos con más unidad y firmeza. Rechazamos con energía sus mentiras y cerramos filas junto al liderazgo de Raúl”, señaló la publicación.

Por su parte, el Minfar destacó desde la Tribuna Antimperialista que “los jóvenes felicitan al General de Ejército Raúl Castro Ruz en su cumpleaños 95”, reafirmando el compromiso de las nuevas generaciones con la defensa de la independencia y las conquistas de la Revolución.

En distintas unidades militares del ejército se realizaron veladas político-culturales en homenaje al aniversario 95, entre ellas la Gran Unidad de Tanques de la Gloria Combativa Rescate de Sanguily, cuyos combatientes se unieron para saludar al General de Ejército.

Los jóvenes tanquistas y los demás integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ratificaron su compromiso con la custodia de la soberanía lograda por los combatientes de la Sierra Maestra, en continuidad con el legado histórico de la Revolución.