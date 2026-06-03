Celebra Díaz-Canel 95 años del líder de la Revolución, Raúl Castro

La Habana, 3 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, felicitó hoy al General de Ejército Raúl Castro, en su 95 cumpleaños, y exaltó su trayectoria de servicio a la Patria.

En un emotivo mensaje en la red social X, el jefe de Estado destacó que el título de Líder de la Revolución reconoce en Raúl al hijo amoroso, al hermano leal, al esposo, padre, abuelo, amigo y jefe exigente, afectuoso y sincero, al combatiente intrépido, al dirigente original, al guardián de las esencias.

Muchas felicidades, querido General de Ejército, líder de la Revolución Cubana, noble título que reconoce al hijo amoroso, al hermano leal, al esposo, padre, abuelo, amigo y jefe exigente, afectuoso y sincero, al combatiente intrépido, al dirigente original, al guardián de las… pic.twitter.com/FdV0W6xZ4l — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 3, 2026

Cubano cubanísimo, con toda la fuerza que esa redundancia sugiera, añadió Díaz-Canel.

El mandatario reconoció además "una hoja infinita de servicios a la Patria, a la paz regional y mundial, al multilateralismo y a los sueños de justicia social de millones de seres humanos, no es su suerte, es la nuestra".

Señaló que su larga vida es el triunfo del amor que ha dado a su pueblo y que hoy su pueblo le devuelve.

Ningún odio podrá jamás contra ese escudo blindado de entrañable afecto, concluyó.

Raúl Castro Ruz (Birán, provincia de Oriente, 3 de junio de 1931) participó en acciones decisivas para el triunfo de la Revolución cubana como el asalto al cuartel Moncada (Santiago de Cuba, 1953), y el desembarco del Granma (1956), con el cual comenzó la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra.

Fue ascendido al grado de Comandante en 1958, y dirigió el Segundo Frente Oriental Frank País, el cual sostendría más de 250 acciones combativas en los 12 mil kilómetros cuadrados que llegó a controlar.

De 1959 a 2008 Raúl Castro Ruz fue el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; desde el 3 de octubre de 1965 hasta el 19 de abril de 2011 fue el segundo secretario del PCC; y a partir de esta última fecha hasta abril de 2021 ocupó el cargo de Primer Secretario de ese organismo.

Asumió la dirección del país entre 2006 y 2018, periodo durante el cual impulsó importantes cambios estructurales y conceptuales para la actualización del modelo económico y social cubano.