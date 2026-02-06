Fabrican casas con contenedores marítimos en Holguín (+ Fotos)

Holguín, 6 feb (ACN) La fabricación de módulos habitacionales destinados a personas con viviendas afectadas por huracanes u otras situaciones de vulnerabilidad enfoca el trabajo de la Fábrica de Combinadas Cañeras LX Aniversario de la Revolución de Octubre (KTP).

Como parte de una estrategia dirigida a enfrentar el déficit habitacional, Dania Betancourt Peña, directora de negocios en KTP, declaró que una de las mayores preocupaciones ciudadanas son las condiciones ambientales dentro de estas casas, las cuales cuentan con espacios habitables.

Detalló que las paredes se recubren por completo con melamina, material que permite el aislamiento y la circulación del aire; en la parte del techado a dos aguas se colocan, además, vigas de protección, por lo cual el sol no incide directamente.

Agregó que la estructura incluye dos cuartos, cocina-comedor, sala, portal y baño, además de marcos de puertas y ventanas, pintura anticorrosiva, revestimiento interior, servicio de agua, cocina enchapada y otras condiciones que favorecen la habitabilidad.

Betancourt Peña destacó que la fábrica ejecuta anclajes para las bases de hormigón de estos módulos, cuya instalación realiza el Ministerio de la Construcción y posteriormente entrega a las direcciones provinciales y municipales de la Vivienda como modelos urbanos más sostenibles orientados a enfrentar la escasez de materiales y los altos costos de la edificación tradicional.

De los módulos ejecutados, dos se destinarán al municipio de Báguano, otros dos a Cacocum y el resto a Holguín, con el apoyo de Construcciones Militares y otras industrias locales, refirió la directiva.

KTP pertenece a la rama sideromecánica y, a partir de la pérdida de su mercado tradicional, ha diversificado intercambios con organismos, empresas e instituciones, lo que permite la recuperación de la eficiencia productiva, el aseguramiento logístico de sus clientes y el aprovechamiento de recursos.

Fundada en 1977 por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, la KTP se especializó originalmente en la fabricación de maquinarias empleadas en la industria azucarera y en los últimos años ha incursionado en nuevas líneas con la finalidad de mantener sus operaciones y mejorar el salario de sus trabajadores.