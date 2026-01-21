Explican papel de Defensoría del Minjus

La Habana, 21 ene (ACN) La Defensoría del Ministerio de Justicia de la República de Cuba (Minjus), creada en 2023, tiene como misión proteger, garantizar y restablecer los derechos de personas en situación de vulnerabilidad sociojurídica, mediante servicios gratuitos de acompañamiento, asesoría y defensa jurídica.
La estructura atiende a niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad y víctimas de violencia o discriminación, precisó el Minjus desde su perfil en Facebook.
Con presencia en todas las provincias y en el municipio especial de Isla de la Juventud, la Defensoría cuenta con una Dirección Central en el Minjus y departamentos territoriales, donde se puede acceder al servicio sin costo alguno.
Las personas afectadas o terceros conocedores del caso pueden solicitar la atención, que incluye acompañamiento integral durante los trámites administrativos o judiciales, incluso con apoyo emocional y psicológico.
También ofrece asesoramiento jurídico adaptado a las necesidades de cada persona, mediante recursos como la lectura fácil, y defensa activa por parte de juristas especializados en los procesos correspondientes.
Según datos del organismo, la Defensoría cuenta con 580 defensores en el país y ha atendido cientos de casos, priorizando el interés superior de la persona, especialmente de la infancia.
Esta institución surge del marco constitucional aprobado en 2019 y del Código de las Familias, y mantiene como principio el perfeccionamiento continuo y el intercambio de experiencias, incluso a nivel internacional.