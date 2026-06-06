Exhibe Holguín logros en la protección del medioambiente

Holguín, 6 jun (ACN) El desarrollo de proyectos territoriales de ciencia e innovación y el monitoreo de especies amenazadas sobresalen entre los logros con que la provincia celebró el Día Mundial del Medioambiente.

Geovanny Zaldívar Martínez, subdelegado del sector, señaló a la Agencia Cubana de Noticias que el territorio impulsa 18 programas dirigidos a abordar las principales problemáticas en este frente e impulsar la valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos.

En esas proyecciones figuran el sector costero de uso turístico Bahía de Vita-playa Guardalavaca, la Reserva Ecológica de Caletones, el Paisaje Natural Protegido Bahía de Naranjo y la localidad de La Melba, beneficiados con acciones de protección y capacitación, subrayó.

Indicó que se trabaja en la actualización de los listados de variedades protegidas y de importancia nacional, así como el control de las regulaciones para el otorgamiento de licencias y la prohibición de caza y pesca.

En la provincia, explicó el directivo, se implementa un plan gubernamental con el objetivo de prevenir y enfrentar los delitos e ilegalidades que afectan los recursos forestales, la flora, la fauna silvestre y otros recursos naturales.

La ciudad acumula resultados además en el desarrollo de inversiones orientadas a proteger el agua, la reforestación, las acciones en los polígonos demostrativos de suelos y la recuperación de cuencas hidrográficas, entre otros aspectos.

El Día Mundial del Medio Ambiente fue instituido por la Organización de Naciones Unidas con el fin de concientizar a la población mundial sobre la protección del entorno, una de las prioridades del Gobierno cubano.

En la nación caribeña se ejecutan acciones cotidianas encaminadas a preservar la naturaleza, donde Holguín sobresale en el desarrollo de programas dirigidos a reducir fuentes contaminantes industriales, fomentar el uso de energías limpias y fertilizantes naturales en la agricultura, y aplicar la ciencia y la innovación tecnológica.