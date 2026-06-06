Celebra Cuba aniversario 65 del Ministerio del Interior

La Habana, 6 jun (ACN) En el aniversario 65 de la creación del Ministerio del Interior (Minint), Cuba rinde homenaje a los integrantes de este organismo, encargado de mantener el orden y la seguridad en el país.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, evocó en X el acto que, este viernes en el teatro Karl Marx, conmemoró la fundación del Minint, y el cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

"Nuestra disposición a morir por la Patria antes que dejarla caer en poder del imperio, se inflama cuando todas las generaciones se juntan para celebrar en este país libre", escribió el jefe de Estado.

Durante su intervención en el acto, Díaz-Canel destacó que en estas más de seis décadas los combatientes del Minint "han escrito, y aún siguen escribiendo, páginas gloriosas, algunas de ellas desde el más absoluto y humilde anonimato".

Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, agradeció a los miembros de este organismo por velar cada día por la tranquilidad del pueblo cubano y por mantener firme la obra de la Revolución.

Detrás de cada uno de sus miembros, hay una historia de entrega, sacrificio y amor por Cuba, afirmó el canciller en X y concluyó: Que nunca falte en ustedes la fuerza que el pueblo les reconoce y agradece.

El Ministerio del Interior fue creado el 6 de junio de 1961, mediante la Ley No. 940, culminando la etapa inicial de perfeccionamiento de la seguridad y orden interior de la Revolución, iniciada con la fundación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el 5 de enero de 1959.

Por más de seis décadas, el Minint se ha desarrollado en direcciones fundamentales para garantizar el orden interior y vial, la protección de los bosques, la prevención y extinción de incendios, las fuerzas guardafronteras, los servicios aduanales, inmigración y extranjería.