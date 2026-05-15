Evaluó Ministra de Educación cierre del curso escolar

La Habana, 15 may (ACN) Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, sostuvo este jueves una videoconferencia con las principales autoridades educativas de todas las provincias del país, acompañada por viceministros y directivos del Organismo Central, para concluir el cierre del periodo lectivo.

Según informó el Ministerio de Educación de Cuba (Mined) desde su perfil en la red social Facebook, durante el encuentro, Trujillo Barreto evaluó los principales indicadores para el cierre del curso escolar, con énfasis en la evaluación, los procesos de entrega pedagógica y el aseguramiento de las instituciones y sus recursos en el periodo vacacional.

La titular del ramo insistió en la necesidad de aplicar flexibilidad y acompañar al maestro en la escuela, para que las decisiones adoptadas sean las más adecuadas.

“Es preciso comunicar a la familia las precisiones que se adopten y transmitir seguridad y confianza”, destacó.

Orientó integrar procesos en la medida de lo posible para la terminación del curso y afirmó que las instituciones, en cualquiera de las variantes asumidas, ofrecerán una respuesta educativa.

Trujillo Barreto destacó el compromiso y la labor mantenida por los trabajadores del sector, pese a las excepcionales condiciones que enfrenta el país.

En otro momento de la reunión, se refirió al proceso de redimensionamiento de las Unidades Presupuestadas y subrayó la importancia y seriedad de esa tarea, a la cual se dedicarán espacios de reflexión y análisis.