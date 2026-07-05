Evaluó Díaz-Canel labor de Grupos de Orden Interior en Boyeros

La Habana, 5 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, visitó este sábado la Zona de Defensa "Wajay", en el municipio capitalino de Boyeros, donde intercambió experiencias sobre el trabajo de los Grupos de Orden Interior, según se informó a través del sitio de la Presidencia.

Durante el encuentro, Díaz-Canel escuchó criterios de oficiales y dirigentes acerca de cómo aprovechar las potencialidades estructurales y organizativas de esas fuerzas, integradas a las labores de prevención y preparación en situaciones excepcionales.

Los participantes subrayaron que la incorporación de los Grupos de Orden Interior permite identificar con mayor precisión los problemas, utilizar la información disponible y diseñar soluciones más eficaces en cada territorio.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba resaltó que la labor de esas estructuras constituye un aporte coherente y detallado, capaz de dotar de mayor organización y mejorar el funcionamiento de las Zonas de Defensa.

Díaz-Canel Bermúdez agradeció las ideas compartidas y afirmó que, en la medida en que se avance en la integración de las fuerzas locales, se fortalecerá el trabajo comunitario, con reservas organizativas suficientes para enfrentar cualquier escenario.

En la visita estuvieron presentes el General de Cuerpo de Ejército y ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas; el General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe del Estado Mayor General; y el General de División José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, todos miembros del Buró Político.