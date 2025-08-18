Evalúan preparativos de próximo curso escolar en Guantánamo

La Habana, 18 ago (ACN) Naima Trujillo Barreto, ministra de Educación de Cuba, encabezó visita de trabajo a la provincia de Guantánamo para evaluar los preparativos del curso escolar 2025-2026, destaca hoy el semanario Venceremos.
Los encuentros se centraron en el reordenamiento de la red educativa y la disponibilidad de recursos financieros, materiales y logísticos.
Durante dos jornadas la delegación ministerial —integrada por viceministros del MINED— revisará la distribución y venta de uniformes escolares para grados iniciales, la cobertura docente en todos los niveles, el avance de la transformación digital en las instituciones y el desarrollo de la labor político-ideológica.
El programa incluyó recorridos por centros de referencia en varios municipios, como la escuela primaria José Rodríguez en San Antonio del Sur, ubicada en una comunidad afectada por el huracán Oscar.
La publicación destaca que en los centros seleccionados, la ministra verificó el estado de las infraestructuras y la preparación de los equipos directivos, al tiempo que se supervisaron los aseguramientos materiales, como útiles escolares, mobiliario y tecnología educativa.
Trujillo Barreto sostuvo intercambios con trabajadores de tiendas seleccionadas para comprobar la disponibilidad, calidad y accesibilidad de los uniformes escolares, especialmente los destinados a la primera infancia.
La visita, iniciada el 17 de agosto y concluida hoy, contempló comisiones de trabajo con educadores, directivos y actores locales, orientados a trazar estrategias efectivas que garanticen un curso escolar estable, inclusivo y de excelencia para los más de 79 mil estudiantes guantanameros que retornarán a las aulas en septiembre.