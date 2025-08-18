Evalúan preparativos de próximo curso escolar en Guantánamo

La Habana, 18 ago (ACN) Naima Trujillo Barreto, ministra de Educación de Cuba, encabezó visita de trabajo a la provincia de Guantánamo para evaluar los preparativos del curso escolar 2025-2026, destaca hoy el semanario Venceremos.

Los encuentros se centraron en el reordenamiento de la red educativa y la disponibilidad de recursos financieros, materiales y logísticos.

Durante dos jornadas la delegación ministerial —integrada por viceministros del MINED— revisará la distribución y venta de uniformes escolares para grados iniciales, la cobertura docente en todos los niveles, el avance de la transformación digital en las instituciones y el desarrollo de la labor político-ideológica.

El programa incluyó recorridos por centros de referencia en varios municipios, como la escuela primaria José Rodríguez en San Antonio del Sur, ubicada en una comunidad afectada por el huracán Oscar.

🇨🇺La ministra de Educación Naima Trujillo Barreto ha recorrido 6 provincias del país (Cienfuegos, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara y Guantánamo) para constatar los aseguramientos del inicio del curso escolar 2025-2026, que iniciará el próximo 1 de septiembre.#CubaMined pic.twitter.com/awQuU8gA99 — MINED (@CubaMined) August 18, 2025

La publicación destaca que en los centros seleccionados, la ministra verificó el estado de las infraestructuras y la preparación de los equipos directivos, al tiempo que se supervisaron los aseguramientos materiales, como útiles escolares, mobiliario y tecnología educativa.

Trujillo Barreto sostuvo intercambios con trabajadores de tiendas seleccionadas para comprobar la disponibilidad, calidad y accesibilidad de los uniformes escolares, especialmente los destinados a la primera infancia.

La visita, iniciada el 17 de agosto y concluida hoy, contempló comisiones de trabajo con educadores, directivos y actores locales, orientados a trazar estrategias efectivas que garanticen un curso escolar estable, inclusivo y de excelencia para los más de 79 mil estudiantes guantanameros que retornarán a las aulas en septiembre.