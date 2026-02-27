Encabezó Díaz-Canel Día Nacional de la Defensa en Mayabeque

La Habana, 27 feb (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, acompañado por el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, encabezó hoy las acciones del Día Nacional de la Defensa en la provincia de Mayabeque.

La jornada, según informaron Presidencia de Cuba y Diario de Mayabeque, incluyó prácticas en la Zona de Defensa Norte de San José de las Lajas, destinadas a comprobar el dispositivo defensivo territorial y la preparación de los grupos de trabajo del Consejo de Defensa Municipal.

Participaron además el jefe del Ejército Occidental, general de división Ernest Feijóo Eiró; el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Edelso Antonio Ramos Linares; y el vicepresidente del CDP, Manuel Aguiar Lamas, entre otros jefes, quienes evaluaron las principales acciones.

Se evaluó la actuación de la plana mayor y del grupo económico-social, junto a la cohesión combativa de las Brigadas de Producción y Defensa, mediante ejercicios de tiro, manejo de armamento, sanidad militar, instalación de minas y protección contra armas de exterminio en masa.

Las Milicias de Tropas Territoriales realizaron entrenamientos con piezas de artillería antiaérea, espoletamiento y empleo de municiones, como parte de la preparación combativa.

El ejercicio táctico final combinó brigadas de producción y defensa con unidades regulares, con el objetivo de contener el avance enemigo hacia un objetivo económico estratégico dentro de la zona.

Según declaró el presidente de la Zona de Defensa Municipal, Maykel Zayas Héctor, el Día Nacional de la Defensa permitió comprobar la efectividad de los grupos de trabajo, reforzar la coordinación entre los actores implicados y consolidar los conocimientos de las brigadas, en correspondencia con la concepción estratégica de guerra de todo el pueblo.