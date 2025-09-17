Encabezó Díaz-Canel acto por 65 años de nexos con la RPDC

La Habana, 17 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, encabezó en esta capital el acto por el aniversario 65 del establecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular Democrática de Corea (RPDC) .

La ceremonia, que tuvo lugar en la tarde de este martes en el Palacio de la Revolución, también celebró los 80 años de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, destacó la Presidencia de Cuba en su sitio web.

Al intervenir en el acto, Han Su Chol, embajador de la RPDC, subrayó que la actual situación internacional, muy complicada, exige apreciar y desarrollar de manera constante la amistad y la solidaridad, y las relaciones entre ambas naciones y partidos, patrimonio común de los dos pueblos.

Tal camino se eligió sin vacilación frente a todas las vicisitudes políticas, sostuvo el diplomático norcoreano.

Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, ratificó la firme solidaridad de su país con la República Popular Democrática de Corea y rechazó las maniobras y ejercicios militares de Estados Unidos en la Península, que, aseguró, incrementan el clima de tensión y atentan contra los esfuerzos a favor de la paz y la estabilidad regional.

“Tenemos plena confianza en que, bajo la conducción de nuestros Partidos, continuaremos fortaleciendo la historia y tradición de hermandad y solidaridad que nos une, ampliaremos la colaboración en beneficio de nuestros pueblos, y profundizaremos, con la más firme determinación, nuestros indestructibles e invariables vínculos, teniendo como legado y guía enaltecedora el ejemplo de nuestros líderes históricos”, señaló el Canciller cubano.

De acuerdo con la información de la Presidencia, participaron también en el acto miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central, y dirigentes del PCC, del Estado y el Gobierno de Cuba; así como funcionarios de la Embajada de la República Popular Democrática de Corea, estudiantes de ese país, y una representación del cuerpo diplomático acreditado en La Habana.