En Las Tunas el fuego joven firme ante el legado de José Martí

Las Tunas, 27 de ene (ACN) Una vez más las calles de Las Tunas ardieron con la flama de la juventud en tributo al más universal de todos los cubanos, al igual que en 1953, mientras cada antorcha simboliza los ideales heredados en torno a la igualdad plena del hombre, pese a la amenaza intervencionista perenne fronteras hacia afuera de la Isla.

En representación de los distintos sectores y enseñanzas, los nóveles de esta provincia resguardaron el legado de la generación del centenario, cuando con el fuego de convicción enfrentaron los males de la sociedad de aquel entonces, en aras de disfrutar de una Cuba para todos y libre de desigualdades sociales.

Cada llama que portamos esta noche representa la continuidad con el legado de Martí, este año la marcha adquiere un significado mayor por coincidir con el centenario del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, por eso reafirmarnos nuestra ambición de defender las causas justas, comentó Yeinier Infante Leyva, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en la casa de altos estudios del Balcón de Oriente.

La Plaza Martiana, un sitio de reconocida connotación para los lugareños y con la particularidad de iluminar el rostro del Apóstol cada 19 de mayo, significó el punto de encuentro entre la tradición y el despliegue artístico del territorio.

A los pensamientos de Martí siempre resulta oportuno volver, redescubrir lecciones añejas que deponen soluciones a los problemas actuales, en una especie de acompañamiento de doctrinas en pos de convertir a los hijos de esta tierra en hombre de bien, capaces de llevar en sus manos la paz hacia los demás pueblos dado el sentido del deber, cual hicieran los 32 combatientes internacionalistas caídos en el ataque imperial a Venezuela, con el fin de secuestrar al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.