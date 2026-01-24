En Isla de la Juventud mejor preparados para defender la Patria (+ Fotos)

La Reforma, Isla de la Juventud, 24 ene (ACN) Los pineros residentes en esta localidad rural, a unos 30 kilómetros de Nueva Gerona, ciudad cabecera del municipio especial, demostraron hoy capacidad defensiva para repeler cualquier agresión enemiga.

Dayanira Daniel Nicot, teniente coronel y jefe de trabajo político en el Sector Militar Especial Isla de la Juventud, dijo que el objetivo principal del ejercicio es entrenar fuerzas y medios del municipio especial ante una posible invasión enemiga.

Esto nos permitió comprobar la eficacia de la cadena de mando de la plana mayor, el consejo de defensa zona, sus grupos de trabajo y las brigadas de producción y defensa, así como puntualizar misiones en el terreno, refirió.

Explicó que también se preparó el personal para neutralizar posibles actividades delictivas y contrarrevolucionarias en los límites de la zona de defensa.

Entre las acciones previstas se incluyeron: entrenamiento del consejo de dirección y del personal para situaciones excepcionales; actividades patrióticas en la escuela primaria de la zona, y preparación del punto de dirección y su grupo de trabajo en el dominio del sistema de información y medios de infocomunicaciones, dijo.

Agregó que además fueron parte de la dinámica, la protección y evacuación de la población ante un golpe aéreo limitado; las acciones de grupos de tiradores para enfrentar ataques aéreos, así como la evacuación de heridos y fallecidos, asistencia médica, definición de lugares de enterramiento y medidas sanitarias.

Se demostró la capacidad de los lugareños para garantizar la vitalidad en la producción de alimentos con medios alternativos y en situaciones de contingencia, mantener el abasto de agua a las brigadas de producción y defensa y se demostró el paso a la jurisdicción militar única.

Yoani Mangana Armas, teniente coronel, destacó que, como parte de la preparación, se realizó una clase combinada en la que se incursionó en el lanzamiento de granadas, sanidad militar, instalación de minas personales y antitanques, técnicas de enmascaramiento y empleo de vehículos aéreos no tripulados.

Estas actividades permiten refrescar conocimientos y elevar la preparación de los participantes —brigadas de producción y defensa, milicianos, presidentes de zonas de defensa y población en general—, con el propósito de que dominen mejor el armamento disponible y estén en condiciones de defender la Patria socialista en caso de agresión

El ejercicio culminó con un acto de reafirmación, como expresión del compromiso patriótico de la comunidad.