En enero, la patria rinde su primer homenaje a Fidel y Martí (+Fotos)

Santiago de Cuba, 1 ene (ACN) En el año del centenario de Fidel Castro Ruz y al cumplirse el aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana, una representación del pueblo santiaguero rindió homenaje hoy al Líder Histórico y al Héroe Nacional José Martí en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, de esta ciudad.

La jornada comenzó con el tradicional cambio de la guardia de honor, seguido de la colocación de flores sueltas ante el monolito que guarda los restos del invicto Comandante en Jefe, por dirigentes del Partido, el Gobierno y representantes de instituciones políticas y de masas que acompañaron el tributo.

El homenaje se extendió al Mausoleo del Apóstol cubano José Martí, a la tumba de Carlos Manuel de Céspedes, iniciador de las luchas por la independencia en 1868, y a Mariana Grajales, Madre de la Patria, símbolos de la continuidad histórica que enlaza las gestas libertarias con la obra revolucionaria de Fidel.

Niurka Bell Calzado, miembro del Buró del Comité Provincial del Partido, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que estar en Santa Ifigenia este primero de enero, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, constituye un compromiso y un agradecimiento eterno a la obra inmensa que dejó como legado.

Añadió que, a 67 años del triunfo de la Revolución, los santiagueros y el pueblo cubano ratifican una vez más la decisión de defender la Patria combatiendo y trabajando con esfuerzo y dedicación.

Subrayó que no existe otra fórmula que el empeño diario y la convicción de cumplir con el deber, como muestra de fidelidad al legado de Fidel.

Roger Alejandro Leyva presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, expresó que para los jóvenes constituye una tradición iniciar cada año con un homenaje al Líder Histórico.

Señaló que este 2026, año de su centenario, el tributo adquiere mayor relevancia, pues cada compromiso y resultado alcanzado formará parte de ese homenaje permanente.

Las proyecciones de la organización estudiantil están encaminadas a mejorar, avanzar y mantener los logros obtenidos, con la convicción de alcanzar nuevas metas y defender la Revolución al precio que sea necesario, expresó.

El primero de enero de 1959, tras nueve décadas de luchas por la independencia, el Ejército Rebelde entró triunfante a Santiago de Cuba bajo el liderazgo de Fidel Castro, hecho que marcó el inicio de una nueva etapa de justicia y dignidad para el pueblo cubano.

Hoy, 67 años después, la memoria de aquel triunfo se vincula con el centenario del Comandante en Jefe, reafirmando la vigencia de su legado en la historia de la nación.