En el italiano Pico Fidel, sentido homenaje al líder histórico cubano

La Habana, 15 ago(ACN) El Pico Fidel, en Colle de Lys, en la provincia de Turín de la región italiana de Piamonte, acogió un singular y sentido homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro, donde cubanos e italianos celebraron los 100 años del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana.

Este es un lugar donde se abrazan dos historias de lucha y resistencia: la partisana y la rebelde, significó Jorge Luis Cepero Aguilar, embajador de Cuba en aquel país, quien al hacer la crónica de la conmemoración señaló la presencia de las autoridades locales, amigos y compatriotas que ascendieron a este lugar a unos mil 660 metros de altitud.

"Allí celebramos los 100 Años Con Fidel, comprometidos con mantener vivo su ejemplo y legado, con la determinación de defender la Patria y la certeza en la victoria", afirmó el diplomático en su perfil de Facebook, con numerosa constancia gráfica del homenaje.

Siempre firmes, como el caguairán, enfatizó Cepero, lo que además hace alusión al pequeño tótem de ese árbol maderable que con el nombre de Fidel tallado se exhibe en el lugar.

La historia del Pico Fidel se remonta al 25 de noviembre del 2017, cuando un grupo de amigos de Cuba llegaron a este sitio de los Alpes, en la parte noreste italiana, para colocar el pedazo simbólico de madera en las rocas del monte Arpone a la misma altura, orientado hacia la histórica "Comandancia de la Sierra Maestra" en Cuba, dándole a la zona el nombre del Comandante.

Luego se ubicó un panel de anuncios en la explanada del Colle del Lys en memoria de Fidel, que indica el sendero de montaña que conduce al tótem del monte Arpone. Allí, varias veces al año se realizan actividades de homenaje a Fidel y en solidaridad con el pueblo cubano.

Así, este santuario dedicado a las víctimas antifascistas italianas y extranjeras; lugar emblemático de la lucha partisana, antifascista y antinazi en esa región italiana donde se encuentra el Ecomuseo de la Resistencia Carlo Mastri, es también un monumento a la amistad y la resistencia.