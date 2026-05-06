Embajador de China en Cuba refiere ilegalidad de bloqueo contra la Isla

La Habana, 6 may (ACN) El embajador de la República Popular China en Cuba, Hua Xin, denunció recientemente el profundo sufrimiento que causa el bloqueo económico, comercial y financiero aplicado por Washington durante más de seis décadas sobre la población de la mayor de las Antillas.

En declaraciones a Prensa Latina, el diplomático enfatizó la oposición firme de su país a cualquier forma de presión económica extraterritorial y condenó enérgicamente las acciones unilaterales que ignoran la voluntad mayoritaria de la comunidad internacional por el cese de la política hostil contra la nación caribeña.

Dicha postura se corresponde con el posicionamiento histórico del gigante asiático cada año en las votaciones en favor de la resolución cubana en Naciones Unidas que aboga por el fin del cerco contra el archipiélago.

La declaración solidaria ocurre en un momento en que arrecian las amenazas y chantajes de agresión por parte de la administración norteamericana, expresadas por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, quién afirmó en redes sociales que el secretario de Estado Marco Rubio miente al negar la existencia de un bloqueo petrolero impuesto a la isla.

El canciller cubano contradijo a Rubio al señalar que su retórica no encuentra respaldo con lo dicho por el actual inquilino de la Casa Blanca y otros representantes del aparataje del Gobierno de Estados Unidos.

Rodríguez Parrilla recordó asimismo la persistencia de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que amenaza con aranceles a países que exporten combustibles a Cuba y la inclusión de una nueva Orden Ejecutiva, del 1ro de mayo, que establece sanciones secundarias en el área energética, exacerbando el cerco petrolero.