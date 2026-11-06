Electo diplomático cubano a órgano de la Asamblea General de la ONU

La Habana, 6 nov (ACN) El diplomático cubano Richard Tur de la Concepción resultó electo experto de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, órgano subsidiario de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por el período 2027-2029, destacó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería resaltó en una publicación en la red social X que la elección de Tur de la Concepción, por aclamación, es una victoria de Cuba y un reconocimiento al experto, por su destacada trayectoria y meritoria labor en los asuntos administrativos y presupuestarios de la ONU.

En la misma red social, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, felicitó al diplomático, y afirmó que la elección constituye un reconocimiento a su destacada labor a favor del multilateralismo y el trabajo de la Organización.

En julio de 2025 se presentó la candidatura de Tur de la Concepción, según publicó Cubaminrex, al desempeñarse como delegado cubano ante la Quinta Comisión de la Asamblea General de la ONU.

La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto está integrada por 21 miembros nombrados por la Asamblea a título individual.

Los miembros son elegidos por la Asamblea General por un período de tres años, sobre la base de una amplia representación geográfica.